在野8度否決國防預算 藍批欠軍人薪20天

「預算不能拖，全民都在等」、「民主防禦能力，充足實力、爭取和平」、「台灣要安全，不要吳三桂！」民進黨團在程序委員會擺上這些手板，抗議國民黨與民眾黨第8度否決國防預算，且不將總預算與原版《財劃法》列入23日的院會議程草案。但國民黨也拿出「賴清德踩國軍，軍人欠薪第20天」、「賴清德民生擺爛、民進黨卡TPASS」手板反擊。

怕得罪人編新興預算

國民黨與民眾黨20日第8次以10比9的人數優勢，不將《國防特別條例》列入23日院會議程草案，連帶115年總預算與原版《財劃法》也未列入，草案將再次提交院會處理，留待23日（周五）表決。

民進黨立委郭昱晴不滿指出，總預算去年8月已經被擋144天，如今卻因為怕得罪通勤族、生育補助族群，編列38項新興計畫，根本不是為民著想。

郭昱晴痛批，藍白遲遲不在委員會審查《國防特別條例》，就是擔心到時候審查軍購的時候刪除預算被民眾看到，乾脆不審，但明明增加國防對藍白也好，在野黨不應該唱衰台灣，原本想說在同一條船上，藍白不幫忙划船就算了，如今藍白還拿著槳要打我們，「這麼見不得台灣好嗎？」

綠未提案動支新計畫

但國民黨團書記長羅智強反擊說，投票反對TPASS、治水、生育補助的才是民進黨，國民黨依照《預算法》第54條同意動支急迫性新興計畫，本來應該是行政院要做，但民進黨花了一大堆時間與精力放在造謠，民進黨有提案先動支新興預算計畫嗎？院會就是照妖鏡，既然民進黨擺爛，在野黨應該還負責。

「藍白就是要顯得立法院最大！」民進黨立委沈伯洋反駁說，如今藍白不審《國防特別條例》，就是擔心如果要刪除防空系統、AI整合，民眾就會有感，若持續不審《國防特別條例》民眾也會反彈，乾脆就是自己要跟美國軍購、提出自己的《國防特別條例》，但立委有辦法處理龐雜的國防預算、了解陸海空軍的需求嗎？他呼籲藍白別再混淆視聽。

