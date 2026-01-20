快訊

在野8度否決國防預算 藍批欠軍人薪20天

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院程序委員會上，藍白再次以人數優勢未將《國防特別條例》、115年總預算與原版《財劃法》列入院會議程。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「預算不能拖，全民都在等」、「民主防禦能力，充足實力、爭取和平」、「台灣要安全，不要吳三桂！」民進黨團在程序委員會擺上這些手板，抗議國民黨與民眾黨第8度否決國防預算，且不將總預算與原版《財劃法》列入23日的院會議程草案。但國民黨也拿出「賴清德踩國軍，軍人欠薪第20天」、「賴清德民生擺爛、民進黨卡TPASS」手板反擊。

怕得罪人編新興預算

國民黨與民眾黨20日第8次以10比9的人數優勢，不將《國防特別條例》列入23日院會議程草案，連帶115年總預算與原版《財劃法》也未列入，草案將再次提交院會處理，留待23日（周五）表決。

民進黨立委郭昱晴不滿指出，總預算去年8月已經被擋144天，如今卻因為怕得罪通勤族、生育補助族群，編列38項新興計畫，根本不是為民著想。

郭昱晴痛批，藍白遲遲不在委員會審查《國防特別條例》，就是擔心到時候審查軍購的時候刪除預算被民眾看到，乾脆不審，但明明增加國防對藍白也好，在野黨不應該唱衰台灣，原本想說在同一條船上，藍白不幫忙划船就算了，如今藍白還拿著槳要打我們，「這麼見不得台灣好嗎？」

綠未提案動支新計畫

但國民黨團書記長羅智強反擊說，投票反對TPASS、治水、生育補助的才是民進黨，國民黨依照《預算法》第54條同意動支急迫性新興計畫，本來應該是行政院要做，但民進黨花了一大堆時間與精力放在造謠，民進黨有提案先動支新興預算計畫嗎？院會就是照妖鏡，既然民進黨擺爛，在野黨應該還負責。

「藍白就是要顯得立法院最大！」民進黨立委沈伯洋反駁說，如今藍白不審《國防特別條例》，就是擔心如果要刪除防空系統、AI整合，民眾就會有感，若持續不審《國防特別條例》民眾也會反彈，乾脆就是自己要跟美國軍購、提出自己的《國防特別條例》，但立委有辦法處理龐雜的國防預算、了解陸海空軍的需求嗎？他呼籲藍白別再混淆視聽。

顧立雄指預算決定軍購內容 馬文君批簽空白支票

立法院國防及外交委員會昨日就1.25兆元國防特別條例召開機密會議，國防部也公布可對外說明的品項，部長顧立雄昨指，細項還要...

海軍智將葉昌桐反潛優先選拉法葉 李郝政爭與總長擦身

葉昌桐是海軍出身，卻是引進F-5E戰鬥機的重要人物。他當海軍總司令重視反潛，海軍光華二號從韓國蔚山級，改買法國拉法葉艦。郝柏村擔任參謀總長長達8年，葉昌桐是他手下頭號大將。 國民黨前立委林郁方說，葉昌桐積極吸收新知，頭腦清晰冷靜，健談又不失溫和。然而受政治所累，葉昌桐沒當到總長或部長，是國家的損失。

1.25兆元軍購 含20萬架無人機、千艘無人艇

立法院外交及國防委員會昨天在民進黨籍召委王定宇安排下，由國防部長顧立雄報告一點二五兆元軍購特別預算內容，但是以秘密會議方...

藍白自提版本 顧立雄：政院版軍購可修正

一點二五兆元軍購特別預算內容究竟為何，引發關注。在野黨團認為，等不到清楚說明，乾脆自提版本。不過，國防部長顧立雄昨天表示...

新聞眼／「無菜單料理」讓軍購預算卡關

高達一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，遭質疑資訊不透明，在野黨立委因此持續將條例草案阻擋於立院程委會。...

