新聞眼／「無菜單料理」讓軍購預算卡關

高達一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，遭質疑資訊不透明，在野黨立委因此持續將條例草案阻擋於立院程委會。昨天國防部雖釋出部分「可公開說明」資訊，但比起先前的年度預算，乃至歷次軍購特別預算，還是充滿遮掩與說不清楚。

昨天國防部除整理先前已知資訊，最大突破在於宣告採購各型無人機廿餘萬架、無人艇千餘艘。然而「無人機」範圍本就極廣，國防部也指出包括「濱海監偵型」與「濱海攻擊型」，後者又分「沉浸、投彈、自殺」等類，如此籠統介紹，外界對於國軍如何強化無人載具，還是難有概念。

「強化作戰持續量能相關裝備」的章節，特別提及在各式彈藥新產線完成之前，將先對外籌購部分「重要急缺彈藥」。相較近日新聞，多家剛跨足軍火貿易的南部中小企業，就贏得軍方以往多年未曾開標採購的彈藥。如此等於預告未來幾年，業者只要能夠提前預知，可謂商機無限。

國防部過去吃過搶編Ｆ─16戰機採購預算，最後變成一場鬧劇的苦頭，如今一再強調在美方宣告軍售前不證實。然而諷刺的是，一點二五兆元特別預算中，目前資訊最透明的項目，就是美方已通知國會的五項軍售。至於對外商購與國內產製的項目，本就不受台美默契的限制，國防部願意透露的程度卻更低。

更重要的是，條例草案尚未在立院付委，不代表國防部不能將建軍願景公諸於世。國防部長顧立雄的「尊重國會」說法，完全站不住腳。尤其他提及「根據立院給多少預算，再依內容安排軍購、商購跟委製的部分」，似乎立院只需核定金額，品項由國防部自行調配。以顧部長的法學背景與行政經驗，當知如此「無菜單料理」模式，絕不符合政府預算審理機制。是否受訪言詞造成外界誤解，值得向公眾說明。

總之，執政當局愈願意開誠布公，愈可減少外界疑慮，這也才是盡速通過預算的不二法門。