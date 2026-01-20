聽新聞
0:00 / 0:00

藍白自提版本 顧立雄：政院版軍購可修正

聯合報／ 記者李成蔭林銘翰程嘉文黃婉婷／台北報導

一點二五兆元軍購特別預算內容究竟為何，引發關注。在野黨團認為，等不到清楚說明，乾脆自提版本。不過，國防部長顧立雄昨天表示，行政院版可修正，沒有必要黨團各提版本。國民黨團批，看不到賴清德總統有捍衛國防的決心，黨團版一定會全盤考量；民眾黨團也說，昨天的秘密會議根本是過水，民眾黨團版會因應我方跟美方需求調整。

立法院外交及國防委員會昨天針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規畫執行案項，召開秘密會議。

另外，昨天秘密會議結束後，民進黨立委沈伯洋透過臉書表示，黃國昌一度把機密資料帶出會議室。黃國昌則說，不小心夾著國防部提供的書面資料，發現之後就立刻繳回，前後時間不到卅秒；黃並宣稱，沈伯洋要對此刻意抹黑，「真的是省省吧」。

沈伯洋則反嗆，違規廿秒也叫違規，黃國昌陳述與他所指相同，「一樣的事情要怎麼抹黑？」

軍購特別預算 黃國昌

延伸閱讀

影／攜出國防機密資料...黃國昌：一發現馬上送回 林楚茵批資深變菜鳥

黃國昌攜出機密會議資料遭追回 民進黨立委圍剿：無心還故意？

帶走機密會議資料？黃國昌：疏忽立刻補正 無須抹黑

影／90%以上涉密案件由官兵檢舉 顧立雄：官兵保防教育是成功的

相關新聞

1.25兆元軍購 含20萬無人機千艘無人艇

立法院外交及國防委員會昨天在民進黨籍召委王定宇安排下，由國防部長顧立雄報告一點二五兆元軍購特別預算內容，但是以秘密會議方...

藍白自提版本 顧立雄：政院版軍購可修正

一點二五兆元軍購特別預算內容究竟為何，引發關注。在野黨團認為，等不到清楚說明，乾脆自提版本。不過，國防部長顧立雄昨天表示...

新聞眼／「無菜單料理」讓軍購預算卡關

高達一點二五兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算，遭質疑資訊不透明，在野黨立委因此持續將條例草案阻擋於立院程委會。...

影／攜出國防機密資料...黃國昌：一發現馬上送回 林楚茵批資深變菜鳥

國防部長顧立雄今天赴立法院外交及國防委員會，以秘密會議形式報告1.25兆元國防特別條例。民進黨立委沈伯洋爆料，民眾黨立委...

對軍購條例機密專報失望 黃國昌：感覺只是過水

針對1.25兆元對美軍購特別條例，國防部長顧立雄今天到立法院進行機密專案報告，外界好奇在野黨是否堅持自提版本。民眾黨立法...

1.25兆軍購七大項目公開 採購各式無人機20萬架

立法院外交國防委員會今天舉行秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告軍購特別預算內容。下午國防部發布部分可以公開的資料。其中包括...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。