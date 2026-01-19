4中國大陸海警船侵擾金門海域 海巡頂惡劣海象驅離

快訊

中央社／ 金門19日電

海巡署金馬澎分署第十二巡防區今天下午偵獲4艘中國海警船金門周邊海域編隊集結，海巡署啟動應變機制，調派巡防艇頂著惡劣海象部署，捍衛海域安全，將海警船全數驅離。

海巡署金馬澎分署指出，受強烈東北季風南下影響，金門海域風浪今天顯著增強，平均風力達6至7陣風9級，浪高3公尺。海巡署金馬澎分署下午2時許，偵獲中國海警船於金門南方水域外分兩處集結，海巡署立即調派巡防艇前推至限制水域預置部署。

海巡署表示，中國海警「14605」、「14529」、「14603」及「14533」等4艘船，採兩兩一組模式，分別自料羅東方及烈嶼南方闖入金門限制水域，並相向航行。海巡艇立即採取趨前「一對一」併航監控，阻止海警船持續深入水域，期間透過中、英文無線電廣播，嚴正要求海警船轉向駛離。在海巡人員不畏驚濤駭浪嚴密應對下，海警船編隊最終於下午4時52分轉向，全數航出台灣限制水域。

金馬澎分署表示，中國海警在海象極差之際執意進行編隊侵擾，屬不專業且不理性行為，罔顧航行安全，造成來往船舶極大航行風險。海巡署重申守護禁止限制水域，維護國家主權，是海巡責任與使命。不論天候海象或任何情勢變遷，海巡均全天候維持高強度監偵、反應及部署，一旦發現中國海警有侵擾行為，將立即趨前對應，監控驅離。

