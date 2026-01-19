影／攜出國防機密資料...黃國昌：一發現馬上送回 林楚茵批資深變菜鳥

國防部長顧立雄今天赴立法院外交及國防委員會，以秘密會議形式報告1.25兆元國防特別條例。民進黨立委沈伯洋爆料，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出去，幸好後來追回。黃國昌下午回應，自己一走出會議室，發現就掉頭回來還給他們，民進黨立委要在這種事情上面做文章，只有四個字「大可不必」。

對此，民進黨立委林楚茵表示，黃國昌主席兼總召也不是第一天當立委，怎麼會是資深立委變菜鳥，他自己在臉書上面也承認了，就是他把國防委員會當中的機密資料給夾帶出去，其實整個過程包括全場召委王定宇、立委沈柏洋、羅美玲及陳冠宇都有目睹這一切，黃國昌在質詢完之後就急著往外走，他走出去之後，議事人員核對馬上就發現他的桌上沒有機密文件，立刻就暫停會議，因為黃國昌沒有留下他的機密文件。

黃國昌出面還原經過表示，因為今天準備非常多的資料帶到外交、國防委員會，所以走的時候，把國防部準備的書面資料跟著自己準備的那一疊資料就一起帶走，走到樓梯口的時候，發現怎麼這些資料裡面有國防部的東西就返回外交國防委員會，把東西繳回，這個大概就是整個事件全貌，既然國防部把它編列為機密，那就尊重國防部，等到不再是機密的時候，再來逐一清楚的檢視。