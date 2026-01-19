快訊

大陸去年出生人口792萬 學者：已跌回乾隆三年水準

不再「背多分」！學測社會對答案 考生指出題靈活：時事、閱讀題多

美商務部長放話對記憶體商課100%關稅 外媒點名2台廠恐遭殃

影／攜出國防機密資料...黃國昌：一發現馬上送回 林楚茵批資深變菜鳥

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
黃國昌（圖）也解釋，離開會議室時，發現手上不小心夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回，前後時間不到 30 秒，想要在這種事情上面做文章，只有四個字「大可不必」。記者邱德祥／攝影
黃國昌（圖）也解釋，離開會議室時，發現手上不小心夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回，前後時間不到 30 秒，想要在這種事情上面做文章，只有四個字「大可不必」。記者邱德祥／攝影

國防部長顧立雄今天赴立法院外交及國防委員會，以秘密會議形式報告1.25兆元國防特別條例。民進黨立委沈伯洋爆料，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出去，幸好後來追回。黃國昌下午回應，自己一走出會議室，發現就掉頭回來還給他們，民進黨立委要在這種事情上面做文章，只有四個字「大可不必」。

對此，民進黨立委林楚茵表示，黃國昌主席兼總召也不是第一天當立委，怎麼會是資深立委變菜鳥，他自己在臉書上面也承認了，就是他把國防委員會當中的機密資料給夾帶出去，其實整個過程包括全場召委王定宇、立委沈柏洋、羅美玲及陳冠宇都有目睹這一切，黃國昌在質詢完之後就急著往外走，他走出去之後，議事人員核對馬上就發現他的桌上沒有機密文件，立刻就暫停會議，因為黃國昌沒有留下他的機密文件。

黃國昌出面還原經過表示，因為今天準備非常多的資料帶到外交、國防委員會，所以走的時候，把國防部準備的書面資料跟著自己準備的那一疊資料就一起帶走，走到樓梯口的時候，發現怎麼這些資料裡面有國防部的東西就返回外交國防委員會，把東西繳回，這個大概就是整個事件全貌，既然國防部把它編列為機密，那就尊重國防部，等到不再是機密的時候，再來逐一清楚的檢視。

黃國昌也解釋，自己準備一堆資料，但只能問5分鐘，才開始熱身，召委就站起來示意結束了，這場會議，顯然就是「過水」。他坦承，他離開會議室時，發現手上不小心夾著國防部提供的書面資料，就馬上走回會議室繳回，前後時間不到30秒，黃國昌表示沒有什麼好自證的，自己一走出去，發現就掉頭回來還給他們，這個過程非常的清楚，那想要在這種事情上面做文章，只有四個字「大可不必」。

國防部長顧立雄今天赴立法院外交及國防委員會，以秘密會議形式報告 1.25 兆元國防特別條例，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出去，民進黨立委林楚茵（圖）表示，黃國昌主席兼總召也不是第一天當立委，怎麼會是資深立委變菜鳥。記者邱德祥／攝影
國防部長顧立雄今天赴立法院外交及國防委員會，以秘密會議形式報告 1.25 兆元國防特別條例，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出去，民進黨立委林楚茵（圖）表示，黃國昌主席兼總召也不是第一天當立委，怎麼會是資深立委變菜鳥。記者邱德祥／攝影

國防部 黃國昌 機密

延伸閱讀

對軍購條例機密專報失望 黃國昌：感覺只是過水

電影包場 湧言會學姊林楚茵拉新人站台 「揮出全壘打」

柯文哲批蔣萬安營養午餐免費騙選票 鄭麗文：社會意涵不一樣

黃國昌攜出機密會議資料遭追回 民進黨立委圍剿：無心還故意？

相關新聞

影／攜出國防機密資料...黃國昌：一發現馬上送回 林楚茵批資深變菜鳥

國防部長顧立雄今天赴立法院外交及國防委員會，以秘密會議形式報告1.25兆元國防特別條例。民進黨立委沈伯洋爆料，民眾黨立委...

對軍購條例機密專報失望 黃國昌：感覺只是過水

針對1.25兆元對美軍購特別條例，國防部長顧立雄今天到立法院進行機密專案報告，外界好奇在野黨是否堅持自提版本。民眾黨立法...

1.25兆軍購七大項目公開 採購各式無人機20萬架

立法院外交國防委員會今天舉行秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告軍購特別預算內容。下午國防部發布部分可以公開的資料。其中包括...

影／90%以上涉密案件由官兵檢舉 顧立雄：官兵保防教育是成功的

立院外交國防委員會今天舉行秘密會議，由國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。顧立...

羅智強：看不到賴總統捍衛國防決心 藍營軍購條例會全盤考量

國民黨立法院黨團擬針對軍購特別條例自提版本，國防部長顧立雄今早表示反對。國民黨團書記長羅智強批評，賴清德總統承諾針對重大...

國防部軍購機密專報 綠委：應全力誠意溝通

「國防部願意以最大的誠意與立委溝通軍購！」國防部長顧立雄19日前往立法院報告時強調，會以機密的方式向各黨立委說明軍購狀況，盼藉此讓國防特別條例付委審查。安排機密專報的綠委王定宇也說，美國政府罕見在軍購時先通知國會，也有展現相應誠意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。