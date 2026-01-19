對軍購條例機密專報失望 黃國昌：感覺只是過水

針對1.25兆元對美軍購特別條例，國防部長顧立雄今天到立法院進行機密專案報告，外界好奇在野黨是否堅持自提版本。民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，自己對機密專報內容感到失望，整場會議感覺只是過水，根本無法得知充分資訊，至於會否提出民眾黨版軍購特別條例版本？「我會好好思考怎麼處理。」

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。針對民眾黨團、國民黨團接連喊出自提軍購特別條例草案，顧立雄會前受訪時表示，「行政院版可以進行修正，沒有必要黨團各提版本。」

黃國昌稍早受訪時表示，今天的會議感覺就只是過水，根本沒有辦法得到充足資訊，「如果按照這種審查方式跟密度，我還真的不知道接下來到底要怎麼審查」，民眾黨團事前就有擬定自家版本，針對國防部跟美方認為有需求的部分，本來還希望今天會後再進行一些調整。

不過，黃國昌說，根據今天委員會開會的狀況，「接下來幾天我會好好思考，這件事情到底要怎麼處理」，在野黨都是負責任地扮演把關的角色，而不是閉著眼睛給預算就叫支持國防，如同我國投入4000億元發展潛艦國造，「我非常後悔，如果早知道那些資訊，我根本就不會同意」。

黃國昌表示，立法院外交及國防委員會安排專案報告，他早在訪問美國期間就有得知此事，開會前本來還有所期待，只不過會後卻感到失望，自己準備非常多資料，「結果上去5分鐘，召委馬上站起來，我到現在都還在思考，這件事情要怎麼繼續往前走，才能夠扮演好監督的角色。」

黃國昌說，1.25兆元對美軍購品項，美國國務院有部分公開，「接下來我會花比較多時間，在不同場合跟機會說明評估跟看法」，至於國防部編列為機密的部分，民眾黨團會尊重主管機關決定，「等到不是機密的時候，我們會再逐一清楚檢視。」

黃國昌也說，他今天準備非常多資料，後來拿到國防部書面資料，「不過走到樓梯口就有發現，我就返回委員會交還資料，這就是事件的全貌。」