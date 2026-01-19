遭指第五縱隊 胡振東發律師函要蔡正元限期道歉

快訊

中央社／ 台北19日電

前立委蔡正元在網路指稱，前美國防部官員胡振東為軍火商掮客、第五縱隊。胡振東今天委託群景律師事務所寄發律師函，並透過聲明，要求蔡正元應7天內刪除或下架含有前述不實內容影片、貼文、相關素材，同時立即道歉，否則提告。

群景國際商務法律事務所今天發布聲明稿指出，前立委蔡正元3日於Youtube平台「頭條開講」頻道的公開影片「第五縱隊就是你？蔡正元痛斥美國雷神說客，有本事派10萬美軍防衛台灣『頭條開講』精華版」中，對於軍事專家胡振東所為有多項不實指控，包括身分、學經歷、軍職背景、職業操守，有多項未經查證、與事實嚴重不符的陳述。

群景表示，因此經胡振東委託律師對蔡正元寄發律師函，並發表聲明稿，蔡正元對胡振東以「第五縱隊」、「掮客/lobbyist（說客）」等用語進行負面標籤，並就求學、軍職背景多處不實陳述，內容未經基本查證、混淆事實與評論，已顯失評論適當性、誹謗名譽。

群景強調，胡振東已要求蔡正元公開道歉，否則將依法進行民、刑事訴追。胡振東的聲明中也提到，嚴正要求蔡正元立即停止侵害名譽行為，於律師函到7天內刪除或下架含有前述不實內容影片、貼文、相關素材，及與原影片相同或等同的公開方式，為完整、明確的事實更正並公開道歉。

