影／90%以上涉密案件由官兵檢舉 顧立雄：官兵保防教育是成功的

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
對國防部副部長徐斯儉曾在行政院記者會宣稱，國防部不是不願公開特別預算要採購的品項，而是因為部分項目美國政府尚未送交國會，因此「法律上」不能公開。至於其他來源，例如商購或是國內委製，為何也不公開？顧立雄今天說，這是尊重國會。記者邱德祥／攝影
立院外交國防委員會今天舉行秘密會議，由國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。顧立雄會前被問到對於現役軍人拍影片獻媚中國遭到收押，國防部會怎麼處理，他表示，個人也感到非常痛心，但也說本案的偵辦，始於軍方自行查覺異常，統計發現有90%以上的案件，都是官兵檢舉或自查所得，顯示官兵的保防教育還是成功的，之後還是會再精進相關的措施。

顧立雄表示，對於官兵涉密查核的規範已經開始加嚴，將機密等級精準標示，也是為了讓官兵對於機密資訊保護有所警覺。他強調，未來會對國軍實施職能加強保護機密資訊，國防部也會對官兵持續加強宣導，保護機密資訊與法治教育，持恆不斷精進反滲透工作。

記者追問商購的部分是否可以透露，顧立雄表示，因為特別條例還沒有付委，國防部還是要尊重立法院。立法院會就整個特別條例，訂出預算上限總額，國防部根據立法院能夠給多少預算，再根據這些預算內容，安排軍購、商購跟委製的部分。顧立雄表示，對美軍購的項目，在美方知會國會前沒法對外公開。今天的機密專報原應等到條例付委之後再舉行，現在條例都還沒付委，因此與王定宇召委商討如何跟朝野溝通，所以安排機密會議，就相關經費專案的內容跟國防及外交委員會委員們作比較詳盡報告，也同時希望能夠儘速付委。

對於現役軍人拍影片獻媚中國遭到收押，國防部會怎麼處理，未來如何防範官兵接觸到的中國人士或白手套，顧立雄表示，相關的這些人遭到滲透後，個人也感到非常痛心。記者邱德祥／攝影
立院外交國防委員會今天舉行秘密會議，由國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。記者邱德祥／攝影
立院外交國防委員會今天舉行秘密會議，由國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，顧立雄（左）和立委黃國昌（中）、（右）握手致意。記者邱德祥／攝影
立院外交國防委員會今天舉行秘密會議，由國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，顧立雄（中）會前受訪。記者邱德祥／攝影
國防部 機密 顧立雄

