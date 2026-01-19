羅智強：看不到賴總統捍衛國防決心 藍營軍購條例會全盤考量

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開「15兆元 換關稅！ 台灣產業命脈怎麼辦？」記者會，國民黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、立委賴士葆出席。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團擬針對軍購特別條例自提版本，國防部長顧立雄今早表示反對。國民黨團書記長羅智強批評，賴清德總統承諾針對重大國情國情報告沒有做到，對軍人加薪也無合法編列，看不到賴總統捍衛國防的決心；國民黨團版軍購特別條例怎麼編會全盤考量，一有結果就會跟大家說。

立法院外交國防委員會今天針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規畫執行案項，召開秘密會議。針對民眾黨、國民黨先後表示將提出自身版本軍購特別條例，顧立雄會前受訪表示，大家對行政院版可以進行修正，沒有必要黨團各提版本。

羅智強今於國民黨團記者會後接受媒體聯訪時回應，該問題還是要從三個層次來看，第一，針對1.25兆元特別預算，賴總統曾承諾對重大國情，要到立法院做國情報告並備質詢；如今這麼大的軍購預算，賴總統應兌現諾言，但賴總統沒有做到。

羅智強接著說，第二，跟國防最有關係的軍人加薪沒有合法編列，看不到賴總統捍衛國防的決心；最後才會談到第三，到底軍購特別條例要怎麼編列比較有合理性，相關情況，國民黨團會全盤考慮，一但有明確結果會跟大家說明。

國民黨立法院黨團書記長羅智強。圖／聯合報系資料照片
