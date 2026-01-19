「法律上」軍購項目不能公開？顧立雄：這是尊重國會

立院外交國防委員會今天舉行秘密會議，由國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。對國防部副部長徐斯儉曾在行政院記者會宣稱，國防部不是不願公開特別預算要採購的品項，而是因為部分項目美國政府尚未送交國會，因此「法律上」不能公開。至於其他來源，例如商購或是國內委製，為何也不公開？顧立雄今天說，這是尊重國會。

今天記者追問顧立雄，如果軍購不能講，那麼商購的部分應該總可以透露吧？顧立雄回答，因為特別條例還沒有付委，國防部還是要尊重立法院。因為立法院會就整個特別條例，訂出預算上限總額，國防部根據立法院能夠給多少預算，再根據這些預算內容，安排軍購、商購跟委製的部分。

顧立雄也重申徐斯儉的立場，表示對美軍購的項目，在美方知會國會前沒法對外公開。今天的機密專報原應等到條例付委之後再舉行，現在條例都還沒付委，因此與王定宇召委商討如何跟朝野溝通，所以安排機密會議，跟國防及外交委員會委員們作比較詳盡報告，也同時希望能夠儘速付委。

顧立雄說，此前國防部同仁已陸續跟很多委員進行溝通，但他還是希望後續條例交付委員會之後，立委們若有任何問題，如果可以公開，就以公開方式對外報告；如果不能公開，就以機密會議處理。