快訊

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…表妹致電屋內傳鈴聲無人接 報警見兩人倒臥客廳

「法律上」軍購項目不能公開？顧立雄：這是尊重國會

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
立院外交國防委員會19日安排秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。記者邱德祥／攝影
立院外交國防委員會19日安排秘密會議，邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。記者邱德祥／攝影

立院外交國防委員會今天舉行秘密會議，由國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。對國防部副部長徐斯儉曾在行政院記者會宣稱，國防部不是不願公開特別預算要採購的品項，而是因為部分項目美國政府尚未送交國會，因此「法律上」不能公開。至於其他來源，例如商購或是國內委製，為何也不公開？顧立雄今天說，這是尊重國會。

今天記者追問顧立雄，如果軍購不能講，那麼商購的部分應該總可以透露吧？顧立雄回答，因為特別條例還沒有付委，國防部還是要尊重立法院。因為立法院會就整個特別條例，訂出預算上限總額，國防部根據立法院能夠給多少預算，再根據這些預算內容，安排軍購、商購跟委製的部分。

顧立雄也重申徐斯儉的立場，表示對美軍購的項目，在美方知會國會前沒法對外公開。今天的機密專報原應等到條例付委之後再舉行，現在條例都還沒付委，因此與王定宇召委商討如何跟朝野溝通，所以安排機密會議，跟國防及外交委員會委員們作比較詳盡報告，也同時希望能夠儘速付委。

顧立雄說，此前國防部同仁已陸續跟很多委員進行溝通，但他還是希望後續條例交付委員會之後，立委們若有任何問題，如果可以公開，就以公開方式對外報告；如果不能公開，就以機密會議處理。

國防部 顧立雄 特別條例

延伸閱讀

顧立雄談共諜案：絕大多數官兵都有足夠保防意識

顧立雄籲軍購特別條例儘速付委 不贊成在野黨另提版本

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

為何外購子彈？顧立雄：近五年彈藥消耗量是過去2.5倍

相關新聞

「法律上」軍購項目不能公開？顧立雄：這是尊重國會

立院外交國防委員會今天舉行秘密會議，由國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。對國...

顧立雄談共諜案：絕大多數官兵都有足夠保防意識

高雄橋頭地檢署偵辦中天記者林宸佑涉國安案件被聲請羈押禁見獲准，有陸戰隊士官涉向中共宣誓表忠、洩露職務上持有秘密。國防部長...

顧立雄籲軍購特別條例儘速付委 不贊成在野黨另提版本

立法院外交國防委員會今天針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃執行案項，召開秘密會議。針對民眾黨、國民黨先...

國防部軍購機密專報 綠委：應全力誠意溝通

「國防部願意以最大的誠意與立委溝通軍購！」國防部長顧立雄19日前往立法院報告時強調，會以機密的方式向各黨立委說明軍購狀況，盼藉此讓國防特別條例付委審查。安排機密專報的綠委王定宇也說，美國政府罕見在軍購時先通知國會，也有展現相應誠意。

軍購報告機密會議 藍白質疑規避監督「繳保護費給美？」

針對一點二五兆元軍購特別條例草案，國防部長顧立雄今天將提出報告，在野黨立委質疑機密會議不合理，希望國防部切勿假借「機密會...

軍購報告今機密會議 在野批黑箱

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，立委有機會一窺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。