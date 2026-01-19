國防部軍購機密專報 綠委：應全力誠意溝通

「國防部願意以最大的誠意與立委溝通軍購！」國防部長顧立雄19日前往立法院報告時強調，會以機密的方式向各黨立委說明軍購狀況，盼藉此讓國防特別條例付委審查。安排機密專報的綠委王定宇也說，美國政府罕見在軍購時先通知國會，也有展現相應誠意。

軍購商購程序不同

立法院外交及國防委員會19日邀國防部長顧立雄機密報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，顧立雄在會前受訪時強調，之前就曾與民進黨立委、外交國防委員會召委王定宇討論，為了朝野進行溝通，將安排跟委員會做機密專報，盼藉此讓條例儘速付委。

顧立雄指出，國防部一直有跟多位立委進行溝通，除了19日的機密專報以外，若後續可以付委，在委員會有任何問題，可以公開的就公開報告，若不能公開也可以機密處理。他表示，軍購有軍購的程序，商購有商購的程序，軍購就是政府對政府，我國會透過調查、組織專案團隊、依照《政府採購法》審定商購的招標文件。

機密報告並非黑箱

王定宇在機密專報前也說，《國防特別條例》攸關全體台灣人安全，也要向支持我國的盟友展現捍衛自己的決心，但因條例遲遲無法付委，因此盼以最大的溝通誠意安排機密專報。他也引用立法院副院長江啓臣去年受訪內容說，美方這次軍購與以往不同，有先通知國會，也展現了溝通的態度。

「機密報告不是黑箱，並非無法監督！」王定宇強調，根據《立法院職權行使法》第28條、54條，還有《各委員會組織法》第9條，都有授權立法院可以召開機密會議，由於美方還有軍購尚未知會國會，國防部的簡報可能涉及，因此裁定進行機密會議。隨後委員會便開始清場，直播也跟著關閉。

