顧立雄談共諜案：絕大多數官兵都有足夠保防意識

高雄橋頭地檢署偵辦中天記者林宸佑涉國安案件被聲請羈押禁見獲准，有陸戰隊士官涉向中共宣誓表忠、洩露職務上持有秘密。國防部長顧立雄今天在立院表示，對於軍中遭滲透感到痛心，但九成以上案件都是官兵檢舉或軍方自查所得，顯示國軍的保防教育還是成功的。

顧立雄說，對於發生這種案件，個人感到非常痛心，日後會精進相關措施。他表示，自己先前就講過，國防部對涉密查核的規範已經開始加嚴，將機密等級精準標示，也是為了讓官兵對於機密資訊保護有所警覺；國防部也會對官兵持續加強宣導，保護機密資訊與法治教育，持恆不斷精進反滲透工作，因為確實情況相當嚴重。

顧立雄也強調，本案的偵辦，始於軍方自行查覺異常。統計發現有有90%以上的案件，都是官兵檢舉或自查所得，可見官兵的保防教育還是成功的。

記者追問，本案與新聞自由有無關係？顧立雄回答，國防部對「其他人」不予評論。