快訊

他氣2026年微軟Word「表格空白頁還刪不掉」 內行人曝10秒解決方法

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…逆子行凶換掉血衣騎車逃 家中監視器全都錄

蘆洲葱油餅攤商雙屍案…表妹致電屋內傳鈴聲無人接 報警見兩人倒臥客廳

聽新聞
0:00 / 0:00

顧立雄談共諜案：絕大多數官兵都有足夠保防意識

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
被捲入共諜案的中天記者林宸佑。圖／聯合報系資料照片
被捲入共諜案的中天記者林宸佑。圖／聯合報系資料照片

高雄橋頭地檢署偵辦中天記者林宸佑涉國安案件被聲請羈押禁見獲准，有陸戰隊士官涉向中共宣誓表忠、洩露職務上持有秘密。國防部顧立雄今天在立院表示，對於軍中遭滲透感到痛心，但九成以上案件都是官兵檢舉或軍方自查所得，顯示國軍的保防教育還是成功的。

顧立雄說，對於發生這種案件，個人感到非常痛心，日後會精進相關措施。他表示，自己先前就講過，國防部對涉密查核的規範已經開始加嚴，將機密等級精準標示，也是為了讓官兵對於機密資訊保護有所警覺；國防部也會對官兵持續加強宣導，保護機密資訊與法治教育，持恆不斷精進反滲透工作，因為確實情況相當嚴重。

顧立雄也強調，本案的偵辦，始於軍方自行查覺異常。統計發現有有90%以上的案件，都是官兵檢舉或自查所得，可見官兵的保防教育還是成功的。

記者追問，本案與新聞自由有無關係？顧立雄回答，國防部對「其他人」不予評論。

國防部 顧立雄 機密

延伸閱讀

顧立雄籲軍購特別條例儘速付委 不贊成在野黨另提版本

【重磅快評】百工百業都能賣軍火 顧立雄為何有恃無恐？

軍中雇員薪水低於政院低標？徐巧芯曬薪資單幫發聲 顧立雄承諾將瞭解

為何外購子彈？顧立雄：近五年彈藥消耗量是過去2.5倍

相關新聞

「法律上」軍購項目不能公開？顧立雄：這是尊重國會

立院外交國防委員會今天舉行秘密會議，由國防部部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」。對國...

國防部軍購機密專報 綠委：應全力誠意溝通

「國防部願意以最大的誠意與立委溝通軍購！」國防部長顧立雄19日前往立法院報告時強調，會以機密的方式向各黨立委說明軍購狀況，盼藉此讓國防特別條例付委審查。安排機密專報的綠委王定宇也說，美國政府罕見在軍購時先通知國會，也有展現相應誠意。

顧立雄談共諜案：絕大多數官兵都有足夠保防意識

高雄橋頭地檢署偵辦中天記者林宸佑涉國安案件被聲請羈押禁見獲准，有陸戰隊士官涉向中共宣誓表忠、洩露職務上持有秘密。國防部長...

顧立雄籲軍購特別條例儘速付委 不贊成在野黨另提版本

立法院外交國防委員會今天針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃執行案項，召開秘密會議。針對民眾黨、國民黨先...

軍購報告機密會議 藍白質疑規避監督「繳保護費給美？」

針對一點二五兆元軍購特別條例草案，國防部長顧立雄今天將提出報告，在野黨立委質疑機密會議不合理，希望國防部切勿假借「機密會...

軍購報告今機密會議 在野批黑箱

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，立委有機會一窺...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。