顧立雄籲軍購特別條例儘速付委 不贊成在野黨另提版本

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照
國防部長顧立雄。圖／聯合報系資料照

立法院外交國防委員會今天針對「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」規劃執行案項，召開秘密會議。針對民眾黨、國民黨先後表示將提出自身版本軍購特別條例，國防部長顧立雄會前受訪表示，大家對行政院版可以進行修正，沒有必要黨團各提版本。

顧立雄宣稱，在美方將軍售知會國會之前，我方無法對外公開，今天之所以舉行秘密專報，就是因為條例至今沒有付委，因此特別請民進黨籍召委王定宇安排，跟朝野來進行溝通。

對於在野黨計畫提出自身的特別條例版本，顧立雄也說，國防部依作戰需求、整體性規劃提出預算與條例。朝野立委有意見，可以在條例修正，沒有自提需要。

至於1.25兆元特別預算中，對美軍購與商購何者優先？兩者比例如何？如果商購受挫是否會轉軍購？顧立雄解釋，兩者各有程序：軍購方面，我方透過建案提出需求，美國政府會進行評估，同意後知會國會；商購也有程序，例如採購法等等。 至於商售的金額，目前還不便對外透露，因為特別條例還沒付委、沒通過，在此之前必須尊重立院。

