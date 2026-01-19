聽新聞
軍購報告機密會議 藍白質疑規避監督「繳保護費給美？」

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭黃婉婷／台北報導

針對一點二五兆元軍購特別條例草案，國防部長顧立雄今天將提出報告，在野黨立委質疑機密會議不合理，希望國防部切勿假借「機密會議」規避國會監督；執政黨立委則支持採用祕密會議，喊話不分黨派立委盡速讓特別條例草案付委審查。

立法院外交及國防委員會今天邀請顧立雄報告「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例規劃執行案項」，全程排定採祕密會議方式進行。

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委馬文君批評，本次會議採用機密會議非常不合理，以往都是有軍購才會有機密會議，然而針對國防特別預算內容，到現在依然不清楚實際狀況，「這本來就該交代清楚，否則當然沒有理由通過」。

民眾黨立委林憶君則表示，立委職責為監督預算與政府施政，執政黨編列一點二五兆元天價國防預算，重點當然還是好好了解想買什麼，難道是繳給美國的保護費？還是圖利特定軍火商？

由於藍白質疑軍購特別條例黑箱，排案召委、民進黨立委王定宇說，不分黨派都應支持國家安全，盼透過機密會議溝通，讓條例盡速付委審查。

