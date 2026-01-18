憲兵228營強化首都防禦 增防空連標配刺針標槍飛彈

為強化首都衛戍戰力，軍方人士今天指出，憲兵唯一砲兵單位、駐守台北士林的228營轄下新增一防空連，並標配人攜式刺針飛彈及標槍飛彈；憲指部回應，此舉為因應敵情威脅調整結構，將持續強化衛戍及作戰效能。

中共頻對台文攻武嚇，除以機艦侵擾台灣防空識別區、不時逾越台灣海峽中線，已嚴重衝擊區域和平穩定；國軍為防範中共犯台，除對外軍購、強化國防自主，也改革深化訓練。

為強化首都衛戍區反斬首戰力及關鍵基礎設施防護，憲兵202指揮部已在民國113年起將原本5000名員額，逐步、逐年提升至約1萬名，擴編後的員額與一年期義務役單位配合，戍守關鍵基礎設施。

憲兵202指揮部目前下轄7個憲兵營，分別為負責總統府安全、有「天下第一營」稱號的211營；332營負責正副總統官邸及周邊維安；229營為國防部大直憲兵營；239營是憲兵唯一裝甲部隊，同樣駐守大直；228砲兵營駐守士林；261營則分散於各駐地，包括松山機場松南營區、憲指部忠貞營區等處；262營則尚未成編。

值得注意的是，228營為憲兵中唯一的砲兵營。軍方人士透露，為強化衛戍地區防空作戰並強化防空量能，近期已在228營轄下成立防空連，並配賦新接裝的刺針飛彈、標槍飛彈。

憲指部對此回應，因應敵情威脅，憲兵實施兵力結構調整與裝備籌補，以提升防衛作戰韌性；同時感謝各界對憲兵建軍備戰的關注與支持，將持續建構堅實戰力、落實戰訓整備，強化衛戍作戰效能。

國防部智庫、國防安全研究學者蘇紫雲指出，過往的砲兵也涵蓋防砲，因此在砲兵營編制內成立防空連是合宜的做法，且配置短程防空的人攜式刺針飛彈有助於機動防空，而標槍飛彈則能應對突襲淡水河口的中共登陸快艇，有助強化反突襲及反斬首能力。

蘇紫雲表示，台灣可參考他國首都特區禁航區的防空圈常態部署做法。例如，美國華盛頓特區則設置「國家首都防空區」（ National Capital Region AirDefense，NCRAD）， 由174防砲團第2營、263防砲團等單位輪流部署，在周邊大樓常態配置哨兵雷達（Sentinel A4）、國家先進地對空飛彈系統（NASAMS）、復仇者系統、刺針等，以保護白宮、副總統與國安會所在地的艾森豪大樓、五角大廈等。

蘇紫雲也提到，韓國第一防空旅負責首都首爾的P-73區，以青瓦臺和國防部為圓心，涵蓋半徑3.7公里區域，包括瑞草區、銅雀區、中區，並於周邊高樓建築常態配置西北風（Mistral）短程飛彈、及韓國國產的KM167A3防砲。

蘇紫雲最後建議，雖然台灣博愛特區亦屬禁飛區，但承平時期相對缺乏實體部署。因此，為全面強化反突襲作戰韌性，應積極研議將相關防衛能量轉為常態化駐守。