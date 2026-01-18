聽新聞
美2艘軍艦穿越台海 中共無人機侵我東沙領空

聯合報／ 記者李人岳廖士鋒、國際中心／綜合報導
共軍東部戰區17日說，美軍驅逐艦芬恩號及海軍測量船瑪麗西爾斯號十六至十七日穿越台海。圖為芬恩號資料照。 圖／取自seaforces.org
共軍東部戰區17日說，美軍驅逐艦芬恩號及海軍測量船瑪麗西爾斯號十六至十七日穿越台海。圖為芬恩號資料照。 圖／取自seaforces.org

國防部公布，昨日凌晨偵獲一架中共監偵型無人機，進入我方守備的東沙領空，經守軍廣播警告後才飛離。軍方表示，共軍高度挑釁的行為，已經嚴重破壞區域和平穩定。軍事專家提醒，東沙由海巡單位指揮，防空則是軍方統籌，如何協調分工、國安當局如何整合指導，有必要深入檢討。

國防部表示，昨日凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於清晨五時四十一分接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於五時四十四分，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於五時四十八分脫離。

據了解，這架無人機接近東沙時，飛行高約一萬呎。國防部表示，共軍此種高度挑釁、不負責任行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

共軍南部戰區微信公眾號昨晚間消息，近日，南部戰區組織無人機位中國東沙島附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法。

中華戰略學會資深研究員張競指出，目前東沙由海巡單位負責守備，海巡署上級機關為海委會，但負責空防任務相關部隊兵力、權責與資產又都是由國防部統籌，此次從事件發生到發布新聞稿，國防部與海巡署是如何協調與任務分工，國安高層又是如何統合指導，有必要深入檢討。

此外，共軍東部戰區昨晚間通報，兩艘美國軍艦自十六至十七日穿越台海，該戰區組織海空兵力對美艦全程跟監警戒。這是自去年十月卅日南韓釜山「川習會」後，美艦首次穿越台海。

台海 東沙島 無人機 共軍 美艦 軍艦 美國 國軍 海巡署 國防部

美2艘軍艦穿越台海 中共無人機侵我東沙領空

