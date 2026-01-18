美2艘軍艦穿越台海 中共無人機侵我東沙領空

國防部公布，昨日凌晨偵獲一架中共監偵型無人機，進入我方守備的東沙領空，經守軍廣播警告後才飛離。軍方表示，共軍高度挑釁的行為，已經嚴重破壞區域和平穩定。軍事專家提醒，東沙由海巡單位指揮，防空則是軍方統籌，如何協調分工、國安當局如何整合指導，有必要深入檢討。

國防部表示，昨日凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於清晨五時四十一分接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於五時四十四分，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於五時四十八分脫離。

據了解，這架無人機接近東沙時，飛行高約一萬呎。國防部表示，共軍此種高度挑釁、不負責任行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。

共軍南部戰區微信公眾號昨晚間消息，近日，南部戰區組織無人機位中國東沙島附近空域進行正常飛行訓練，完全正當合法。

中華戰略學會資深研究員張競指出，目前東沙由海巡單位負責守備，海巡署上級機關為海委會，但負責空防任務相關部隊兵力、權責與資產又都是由國防部統籌，此次從事件發生到發布新聞稿，國防部與海巡署是如何協調與任務分工，國安高層又是如何統合指導，有必要深入檢討。

此外，共軍東部戰區昨晚間通報，兩艘美國軍艦自十六至十七日穿越台海，該戰區組織海空兵力對美艦全程跟監警戒。這是自去年十月卅日南韓釜山「川習會」後，美艦首次穿越台海。