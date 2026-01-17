快訊

陸軍裝甲旅、機步旅1月起更銜「聯合兵種旅」 陸軍：強化聯戰能力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍裝甲旅、機步旅從1月起，統一更銜為「聯合兵種旅」，陸軍司令部表示，將可提升整體防衛作戰能力，利於執行快速應變制變及獨立作戰任務，強化聯合作戰能力。聯合報系資料照

陸軍裝甲旅、機步旅從1月起，統一更銜為「聯合兵種旅」，陸軍司令部表示，裝甲旅、機步旅更銜，是為順應整體建軍規畫及戰場環境變化，提升整體防衛作戰能力。利於執行快速應變制變及獨立作戰任務，強化聯合作戰能力。

國軍自1990年代後期推動「精實案」開始，將原有「師」、「獨立旅」及陸航大隊改編為聯合兵種旅，簡稱聯兵旅，共劃分為摩步旅、裝步旅、裝甲旅、空騎旅及特戰旅等不同聯兵旅。

此後在歷經「精進案」及「精粹案」等進一步整編；將摩步旅及裝步旅併編為機步旅，空騎旅改編為航空旅，特戰旅則歷經特戰群至今日的特指部。形成陸軍4個裝甲旅、3個機步旅的規模。分別是北部六軍團的裝甲542旅、裝甲584旅、機步269旅，中部十軍團的裝甲586旅、機步234旅，南部八軍團的裝甲564旅、機步333旅。

近年陸軍配合戰爭型態的改變，強化火力、指管、情報、資訊化和無人機運用，進一步將營級單位改編為「聯合兵種營。」並從今年1月起，將裝甲旅、機步旅更銜為聯合兵種旅。更銜後，各旅仍保留原有部隊番號，但統稱為「聯合兵種旅」，例如裝甲584旅更銜為聯合兵種584旅。

陸軍司令部對此表示，因應敵情威脅及未來戰爭型態，陸軍自1月起，將原裝甲、機步旅統一更銜為「聯合兵種旅」，以順應整體建軍規劃及戰場環境變化，提升整體防衛作戰能力。

陸軍司令部強調，聯合兵種旅具有彈性編組與靈活運用特性，利於執行快速應變制變及獨立作戰任務，強化聯合作戰能力。

陸軍 特戰 戰爭

