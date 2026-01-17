裝甲、機步旅更銜「聯合兵種旅」 陸軍：順應建軍規畫

中央社／ 台北17日電

陸軍裝甲旅、機步旅自1月起，統一更銜為「聯合兵種旅」，陸軍司令部今天表示，裝甲、機步旅統一更銜為聯合兵種旅，以順應整體建軍規劃及戰場環境變化，提升整體防衛作戰能力。

陸軍原有4個裝甲旅、3個機步旅，分別是北部六軍團的裝甲542旅、裝甲584旅、機步269旅，中部十軍團的裝甲586旅、機步234旅，南部八軍團的裝甲564旅、機步333旅。

更銜之後，原有的部隊番號保留，但統稱為「聯合兵種旅」，例如裝甲584旅更銜為聯合兵種584旅。

陸軍司令部回應中央社記者詢問指出，因應敵情威脅及未來戰爭型態，陸軍自1月起，將原裝甲、機步旅統一更銜為「聯合兵種旅」，以順應整體建軍規劃及戰場環境變化，提升整體防衛作戰能力。

陸軍表示，聯合兵種旅具彈性編組與靈活運用特性，利於遂行快速應變制變及獨立作戰任務，強化聯合作戰能力。

陸軍 戰爭 中央社

