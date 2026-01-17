中共若開戰只打台北不打金馬？ 離島居民揭兩岸戰略真實想法

立委陳玉珍日前接受美國智庫人士訪問時直言，自己並不擔心中共對金門動武，並指出北京真正敵視的是「台獨」與總統賴清德，若發生衝突，「只會打台北、打賴清德，不會打金門」。相關說法引發討論，但其實在金馬地區，很多民眾都有類似的看法，認為金馬現在才是最安全的地區。

連江縣長王忠銘表示，隨著科技與武器系統快速進步，金門、馬祖的戰略地位早已不同於過去，過往因射程與作戰能力限制，金馬被視為攻台前哨；但如今飛彈與精準打擊能力大幅提升，若兩岸真的爆發衝突，「戰略目標一定是台灣本島」，攻打離島反而意義不大。

王忠銘直言，「兩岸若開打，大陸一定直接打台灣」，這是基於軍事現實的判斷。他指出，以前大陸打不到台灣，只能依靠飛機，因此必須先攻金馬作為前進基地；現在武器射程早已覆蓋全台，「他打金馬幹什麼？」金馬距離大陸過近，飛彈一發射甚至「飛起來就超過」，戰略價值已不可同日而語。

他也認為，若只是軍事恐嚇，對金馬放話的象徵意義大於實質；若真要開戰，將是一次性的全面衝突，而非先打離島、再打本島的舊模式。王忠銘進一步分享地方觀察指出，金馬離大陸太近，一有風吹草動，百姓往往最早察覺，像先前軍演期間，馬祖銀行人民幣兌換一度出現排隊情形，不少居民一早兌換人民幣後便前往福州短暫停留，甚至笑稱「如果沒事，玩幾天再回來」，顯示地方對「打馬祖」的現實評估與外界想像不同。

針對「福建人還是台灣人」的身分認同爭議，王忠銘也表示，相關討論過於狹隘。他認為，不論稱福建人或台灣人，追本溯源皆來自同一文化脈絡，「其實我們就是中國人」。他指出，許多馬祖鄉親早已在台灣落地生根，甚至已是第三代，世代往來密切，不應被政治標籤刻意切割。

金門縣議員董森堡則從解放軍近年演訓態勢分析指出，近期演習範圍多集中於台灣周邊海空域，而非金門附近，顯示台灣本島才是主要戰略目標。他認為，若真的發生戰事，可能出現「台澎金馬同時承受壓力」的情況，但終極目標仍是台灣。

董森堡也直言，陳玉珍相關言論多少帶有選舉操作意味，容易製造對立、炒作流量。他強調，民意代表應致力拉近金門與台灣社會的情感連結，而非加深隔閡。金門有數十萬鄉親長期在台灣就學、工作、成家，若刻意強調差異，反而讓旅台鄉親承受不必要的政治與職場壓力。

對於部分「台派」主張將金馬切割給大陸，董森堡也提出反駁，認為無論行政預算、生活網絡或戰略現實，都難以一刀兩斷；即便大陸佔據金馬，也不會打消拿下台灣的企圖，相關論述在現實層面站不住腳。