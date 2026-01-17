中天主播涉犯國安法遭羈押禁見 現役軍人也涉案！國防部不予評論
中天主播林宸佑疑涉觸犯「國安法」遭羈押禁見，國防部今天表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部和調查局共同調查，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。
國防部表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。
國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。
