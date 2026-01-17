藍指修法解決慈仁八村爭議無弊端 綠：硬把違法變合法

立法院16日三讀修正國軍老舊眷村改建條例第3條，國民黨立委羅智強表示，以此解決慈仁八村50戶住戶遷移的歷史共業，看不出任何弊端。民進黨團幹事長鍾佳濱說，當年司法已判決違法特權，現在國民黨竟透過修法，硬把違法變合法。

立法院會16日三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅，且有改建必要。

提案的羅智強指出，政府15年前花費新台幣5億元興建萬隆新舍，希望把慈仁八村遷過去，結果因為國防部的疏失，導致慈仁八村無法遷移，萬隆新舍每年還要花1200萬元的維護管理費養蚊子。

羅智強表示，慈仁八村是因國防部疏失被丟包的最後一個眷村，他請國防部解決慈仁八村的問題，直到去年底，國防部回覆不修法就無法解決，並指修法把眷改條例對於老舊眷村定義的年份，就可以解決慈仁八村50戶眷戶遷移問題。

羅智強指出，國防部告訴他，修法受影響的只有慈仁八村的50戶，而且是遷移，不是改建，政府不會多花一毛錢，且慈仁八村還必須付1億元給國家才能遷移過去。參與協商的民進黨立委也認為，國防部的疏失不該由慈仁八村的住戶來背，應要解決歷史共業。

羅智強表示，慈仁八村早就不堪居住，但住戶沒有產權也無法修繕。他提出修法，讓慈仁八村住戶可以遷走，且萬隆新舍不會再花錢養蚊子，每年可節省1200萬元，還增加國庫收入，國防部可以將慈仁八村現址整修活化，作為職務宿舍。他用修法解決歷史共業，看不出任何的弊端。

除羅智強外，先前蔣乃辛、林奕華擔任立委時，也曾提案刪除國軍老舊眷村定義，以解決慈仁八村住戶遷移爭議。

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱指出，慈仁八村在78年落成，眷改條例在85年2月施行，同年11月，當時屋齡僅7年的慈仁八村竟被列入改建，國防部在99年接獲檢舉，經調查在100年註撤銷慈仁八村的遷建資格。

鍾佳濱表示，對於慈仁八村住戶的行政訴訟，最高行政法院駁回慈仁八村住戶所提上訴，判決確定，且大法官也兩度決議不受理慈仁八村住戶聲請釋憲。

鍾佳濱指出，根據過去國防部的調查，慈仁八村根本不符合「老舊眷村」的法律定義，當年納入改建完全是行政違失，且當時司法已經給了明確答案，這是違法特權。現在國民黨竟透過修法，直接推翻司法判決，硬生生把違法變合法。