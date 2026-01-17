1.25兆軍購「為數不小部分」恐採商售模式 專家憂軍方缺談判人才

國防部推出1.25兆元軍購特別預算，除了對美軍購和國內生產之外，應該有相當比例將採商售模式，不過退役將領和軍事專家提醒，軍方缺乏足夠的國際談判、專案管理人才。從選商到規劃中長期後勤支援，恐怕都是相當大的挑戰。

國防部推出1.25兆元軍購特別預算，除了美國已經公布3500億元預算的5項軍售案之外，國防部近期說明約有3000多億元將在國內採購，另外有4項軍售仍在作業中。換言之，這筆軍售大單中還有約6000億元除了軍售之外，可能還有為數不小的部分將採商售方式取得。

過去曾參與對美軍購業務的退役將領直言，國軍喜歡走軍售管道，那是因為美國國防部會成立專案辦公室，替我方把關好各項進度，我方幾乎不需要負起什麼責任；但如今軍售裝備卻屢屢延遲交貨，反而採取商售途徑比較能掌握交貨進度，可是軍方卻缺乏足夠的談判、專案管理人才。

相關將領舉例，合約中關鍵的細節，包括罰則、第三地仲裁等，例如期程8年的計畫，但出口許可只有3年效期，又或者有但書規定若因政治改變、戰爭天災人禍等臨時不能出口，不受處罰「那合約豈不是白簽了？」又或裝備交貨後發現性能不足卻又不能交貨，那是要扣錢或後續性能提升不加錢等，雙方是否還要去第三地制裁？

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，國軍在拉法葉艦案之後，就很少再透過商售方式取得主要武器裝備系統，他分析，若採軍售模式，從選商，基於我方需求所採用的軟硬體，甚至中長期後勤規劃，都可由美國國防部出面解決，但商售就是在商言商，全部要由我方處理，甚至美國對於敏感技術與物資的輸出管制等，都是開國際標要面對的問題。

揭仲說，武器系統採購牽涉很龐大的團隊，除了要了解武器、科技發展外，也要熟悉美國或國際間法律，也要清楚供應鏈狀況、有無競爭對手、是否要再取得其他上游公司授權？同時還牽涉如何規劃後勤。因此，繼要能符合需求、又要在財力可負擔的範圍內、並且控制期程，要考慮的面相將非常多。

他擔憂，除了軍方欠約大型專案管理經驗外，現有的人力，可能光是應付未來幾年的軍售案就已相當吃力。同時，假如軍方確實欠缺相關人才，但又有何機制可引進民間參與？他分析，相關人士可能受到一連串保密規定所限制，結果導致民間專業人士因此卻步，這也會是問題。

國防院戰略所長蘇紫雲認為，1.25兆元特別預算，可能並不僅限軍事層面，包括醫藥、基礎設施的建設等等，他認為，包括軍備局、軍協組應該有足夠的專案管理的人才，不過除了合法、合規及承攬廠商資格之外，相較以往，承攬廠商必須更加強付款節點的管理，從F-16延宕的經驗可發現，未來的承包商須要把更多可能變數納入考量，如何做好交貨期程管理將是重要的考驗。