土地哪來？賴總統稱「國防部給的」 台中市府轟造謠耍嘴皮：147億買的

台中市長盧秀燕昨在台中國際會展中心今年首展「台中百工百業博覽會」開幕典，當面向賴清德總統爭取中央補助二期建設經費，賴清德更正盧的說法表示，「土地是國防給的」。對此，民眾黨台中市黨部發言人吳皇昇今質疑賴總統拿著錯誤資訊來台中「酸」地方首長。他強調，會展中心土地是台中市政府花147億元向國產署「買」的，賴總統企圖以錯誤資訊情緒勒索地方，讓人看破手腳。

吳皇昇指出，根據市府公開資料與歷史紀錄，水湳經貿園區（含會展中心）用地，雖原屬空軍水湳機場，但早已移交國有財產局。台中市政府為了取得這塊土地進行開發，是透過「有償撥用」的方式，斥資147億餘元納稅錢向中央購買，後續更投入龐大經費進行徵收與建設。

吳皇昇質疑，賴總統將市府耗資百億購地的沈重負擔，輕描淡寫說成是中央的恩賜，這不僅是認知上的嚴重謬誤，更是對地方政府努力的抹煞。賴總統還在典禮上「耍嘴皮」，將地方建設補助與立法院的中央總預算案掛鉤，暗示「先過預算才給錢」，完全無視台中市民的實際需求。