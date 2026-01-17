國防部允諾 願扛通知各級政府發送災區撤離通知方案

國防部向立法院報告表示，立委建議「國軍在警戒範圍確定後，於國軍預置兵力責任區設置便攜式衛星訊號接收器或戰術無線電，即時掌握中央情資，通知各級政府發送撤離通知」方案，經法規、技術及組織等面向評估，確實可行。國軍將進一步採購「高通量新式衛星便攜式通訊裝置」及「戰術寬頻無線電」，作為災區通報之用。

2015年強颱蘇迪勒侵台造成烏來路斷，當然災害發生時民間通訊全斷，災情遭封鎖，幸而提前進駐烏來區公所的後備軍官以衛星電話通報軍方當地發生嚴重水患災情，讓陸軍特戰部隊緊急搶入災區救災，警消也循山徑大批趕赴。

國防部日前成立法院提出國軍「運用便攜式通訊裝備建立扁平化救災通聯機制」可行性報告，內容臚列國軍除封閉式迅安戰術鏈與節點通訊系統外，所有可運用於救災的通聯裝備，包括機動數位微波、制式無線電、ST-2衛星系統與OneWeb低軌衛星系統，能在災害發生後取代民間失能的通訊，通報災情、指揮調度。

但各項裝備、通路都各有限制，如能銜接網路的OneWeb低軌衛星系統，配發僅到國軍旅級單位，當大規模災害發生時，設備不足因應全台國軍單位投入救災使用；ST-2衛星僅能支援國軍與前進指揮所災防情資傳遞，無法與中央災害應變中心建立通聯。

國防部表示，刻正於2026至2017年「強化經濟社會及民生國安韌性特別預算」-「提升資通作業環境及設備」案，規劃建置「高通量新式衛星便攜式通訊裝置」及「戰術寬頻無線電」，其「全台覆蓋、快速部署、高頻寬」的特性，可立即建立自中央災害應變中心、含國防部災害應變中心至各救災部隊及村里之間通訊指揮鏈，有效改善災害應變撤離通報無法深入村里基層單位的罅隙。

國防部表示，已規劃多重通信手段，可即時投入偏鄉支援，其中包含各頻段制式無線電，可同步與軍警消通聯；輔以數位微波及TAK等資通裝備，並依災害地區需求及中央聯合應變中心指導，即時調撥增援通信受阻地區建立後續救援通聯機制。

國防部說，經全面分析，立委所建議「國軍在警戒範圍確定後，於國軍預置兵力責任區設置便攜式衛星訊號接收器或戰術無線電，即時掌握中央情資，通知各級政府發送撤離通知」方案，在法規、技術及組織等面向評估，確實可行。