中共無人機進入東沙島領空 守軍廣播警告後飛離

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部表示，今日凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播警告後脫離 。（圖／本報系資料照）
國防部表示，今日凌晨偵獲一架中共監偵無人機，進入台灣西南空域活動；並於5時41分接近東沙。國防部隨即通報東沙守軍，加強對空監視警戒。該機於5時44分，進入東沙島領空，高度位於我防空武器射程外；經我方以國際頻道廣播、警告，於5時48分脫離。

國防部嚴正表示，共軍此種高度挑釁、不負責任的行為，已嚴重破壞區域和平穩定，違反國際法規範，勢將受到譴責。國軍將持續嚴密戒備監控，並依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」應處。據了解，東沙島目前由海巡署指揮，海空軍設有氣象站及機場勤務隊，同時海軍陸戰隊以衛疆專案也派遣兵力進駐，兵力應高於300人。

根據軍方今天公布的共軍機艦動態，從昨（16）日清晨到今（17）日清晨6時為止，共計偵獲共機26架次，共艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有7架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時到夜間11時35分止，發現中共戰鬥機、輔戰機、直升機及無人機計25架次在台海中線沿線活動，其中6架次曾逾越中線在我北部、中部空域活動，同時進入我西南空域活動。

同時，從昨天凌晨4時05分至4時15分止，發現中共無人機1架次，在我西南空域邊緣活動。

國防部統計，從昨日清晨到今日清晨6點為止，共計偵獲共機26架次，共艦8艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有7架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部及西南空域。圖／國防部提供
國防部 東沙島 中共

