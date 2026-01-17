國防部：中共運載火箭經台灣中部 國軍適切警戒應處

快訊

中央社／ 台北17日電

國防部表示，今天凌晨0時56分，中共於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，火箭飛行路徑經台灣中部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。

國防部指出，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲26架次共機，其中7架次逾越海峽中線進入北部、中部及西南空域，並偵獲共艦8艘及公務船1艘，總計中共35機艦船持續在台海周邊活動。

根據國防部今天公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天上午6時至昨天晚間11時35分，在台灣海峽空域偵獲中共25架次主、輔戰機、直升機及無人機，其中6架次逾越中線。

國軍另於今天凌晨4時5分至今天凌晨4時15分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共1架無人機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

