快訊

他想穿拖鞋過海關、搭飛機 空服員搖頭曝隱憂：千萬不要

房子被詐團賣了？多人突收「地籍異動簡訊通知」 竟是員林地政搞烏龍

兵役體位擬修正 人權會籲暫緩納雙性、跨性別服替代役

中央社／ 台北16日電
人權會今天發布新聞稿指出，近期國防部會銜內政部預告「體位區分標準」修正草案，其中項次109及項次189，擬將雙性人及跨性別者由免役體位改列替代役體位，恐高度衝擊其基本人權。示意圖／本報資料照片
人權會今天發布新聞稿指出，近期國防部會銜內政部預告「體位區分標準」修正草案，其中項次109及項次189，擬將雙性人及跨性別者由免役體位改列替代役體位，恐高度衝擊其基本人權。示意圖／本報資料照片

國防部日前會銜內政部預告「體位區分標準」修正草案，國家人權委員會今天表示，經檢視相關修正內容後，於14日委員會議決議，向國防部及內政部等主管機關提出意見書，呼籲暫緩推動將雙性人及跨性別納入替代役的政策。

人權會今天發布新聞稿指出，近期國防部會銜內政部預告「體位區分標準」修正草案，其中項次109及項次189，擬將雙性人及跨性別者由免役體位改列替代役體位，恐高度衝擊其基本人權

人權會表示，依據人權會組織法第2條第5款規定職權，以世界人權宣言、公民與政治權利國際公約、經濟社會文化權利國際公約等國際人權標準，檢視相關修正內容後，經14日第1屆第73次委員會議決議，向國防部及內政部等主管機關提出意見書，呼籲暫緩推動將雙性人及跨性別納入替代役的政策。

人權會解釋，為因應台灣免役率偏高以及國際衝突威脅加劇，國防部與內政部重新規劃常備役和替代役人力的政策，確有其國家政策目標的實際需求，但依據監察院和行政院相關報告，過往體檢判定免役體位的雙性人和跨性別女性僅占0.0005%、0.045%，遠非台灣免役率偏高的主要原因。

人權會說明，倘若主管機關貿然將該群體納入替代役，卻對於替代役的徵兵檢查與體位判定過程、基礎訓練與分發欠缺性別友善保障的現況毫無考量，也未提出任何預防、降低人權侵害風險的配套措施，無異加劇其人性尊嚴、人格權、人身安全等人權風險，手段與目的之間顯難稱適當，未符明確性原則與比例原則。

人權會建議，國防部與內政部重新審慎評估將雙性人及跨性別者納入替代役的妥適性，且應採取一切適當措施，改善並建立性別友善的軍事體系和環境，確保不同性別、性傾向、性別認同、性別氣質者，無論是基於義務服役或出於自願從軍，皆能獲得充分的理解與尊重，並免於一切形式歧視、騷擾、霸凌與暴力。

跨性別 基本人權 國防部 替代役 內政部

延伸閱讀

松山機場附近土地超精華…卻呈現荒涼與高樓的城鄉對比 地方急陳情

眷改條例修正 羅智強：還國防部丟包的慈仁八村50戶公道

1.25兆軍購中5案18日生效...國防部：晚一天簽約若被插單 等待期恐幾年

加國總理將訪中 民團和專家示警經濟威脅人權打壓

相關新聞

兵役體位擬修正 人權會籲暫緩納雙性、跨性別服替代役

國防部日前會銜內政部預告「體位區分標準」修正草案，國家人權委員會今天表示，經檢視相關修正內容後，於14日委員會議決議，向...

台船推潛艦知識科普 盼以淺顯圖卡與外界對話

潛艦國造原型艦海鯤號目前正由海軍、台船執行海上測試（SAT），台船公司今天指出，因國造潛艦受外界關注，因此推出「潛艦知識...

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 34共機12共艦擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次、共艦11艘及公...

美眾院通過法案 供台23億美元融資貸款提升嚇阻力

美國眾議院昨天通過法案，向台灣提供3億美元的「外國軍事融資」，及20億美元的貸款與貸款保證，以強化台海嚇阻力。法案也要求...

M109A7自走砲一車抵一連火力 新155砲彈將採逆向工程？

美國出售台灣M109A7自走砲及相關精準彈藥導引武器，包括M795砲彈與PGK套件。PGK導引可讓彈著精準度達10米內。陸軍面臨舊型砲彈限制時，是否可藉由逆向工程自主研發生產，深化本地彈藥生產線？此外，新型裝備汰換老舊火砲的過程中，如何強化作戰持續力及應對未來高消耗需求？

變更營業才半年…菸酒五金行拿下4550萬子彈標案

國防部近期採購案頻引爭議，國民黨立委馬文君昨揭露，從事菸酒、食品及五金零售批發的業者「台灣禾亞國際有限公司」，竟標下軍備局四五五○萬元子彈標案，質疑有藏鏡人在背後。國防部昨指出，同類標案均訂定三項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會付款。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。