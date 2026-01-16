美眾院法案助台提升嚇阻力 專家：對台共識性支持

快訊

中央社／ 台北16日電

美國眾議院14日通過法案，向台灣提供3億美元的「外國軍事融資」及20億美元的貸款與貸款保證，以強化台海嚇阻力。學者陳世民分析，法案內容與通過票數，呈現美國兩黨對台灣有共識性的支持。

美國聯邦眾議院14日以341票贊成、79票反對通過「2026年財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」，法案包括提供3億美元（約新台幣95億元）給台灣的「外國軍事融資」（Foreign Military Financing）計畫，以強化台海嚇阻力，並提供最高達20億美元的貸款與貸款保證，用於相同目的，以及撥款3590萬美元給美國在台協會（AIT）。

國防安全研究院國防戰略與資源研究所所長蘇紫雲受訪表示，白宮去年12月公布新版「國家安全戰略」（National Security Strategy, NSS）報告，提及防止台灣被佔領，而此次立法部門支持給台灣軍事援助，顯見行政與立法部門對於強化台灣安全有高度共識，而從此次撥款法案也包含提供菲律賓1億美元的外國軍事融資，可見美國重視第一島鏈的整體安全，「台灣有事，第一島鏈就有事」。

台灣大學政治系副教授陳世民表示，「2026年財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」雖然台灣只占其中的一部分，但也要聯邦眾議員願意支持內容，才會投下贊成票，而從贊成票高達8成的比例，可以看出美國兩黨對於台灣是有共識性的支持。

美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee on the Chinese CommunistParty）主席穆勒納爾（John Moolenaar）透過聲明指出，這項立法將為台灣提供更多支持，協助其投資自身防衛能力，並強化川普政府上月促成的歷史性軍售。美國必須緊急向台灣交付武器，以嚇阻2027年及其後可能發生的衝突。

對此，陳世民表示，雖然法案後續仍要經參議院通過，再由總統簽署，才能完成立法程序，而最終的撥款權限在於行政部門，但目前距離中國可能在2027年完成攻台準備時，美國國會對台海局勢的嚴峻性有著相當程度的認知，因此在距離2027年不到1年的時間點，透過此項法案傳遞對台灣的支持。

