確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

監管雲擴大／即時影像能預防虐童？政策恐加重教學壓力

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 34共機12共艦擾台

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
共軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，出動殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。圖為共軍空警-500電戰機。圖／國防部提供
共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次、共艦11艘及公務船1艘出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，從上午開始出動殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。是繼1月8日後，一周內第二次發動戰備警巡。

據國防部統計，從昨（15）日清晨到今（16）日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次，共艦11艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時20分到晚間7時05分止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計27架次在台海中線沿線活動，其中16架次曾逾越中線在我北部、中部空域活動，同時進入我西南空域，沿本島應變區外圍經鵝鑾鼻西南方外海至東部空域活動。在東部空域也發現1架無人機，從上午7時30分到下午1時55分，在當地長時間徘徊。

同時，昨日上午8時25分至中午12時20分，也發現中共戰鬥機、輔戰機計5架次在我北部防空識別區外圍徘徊；從昨天上午9時15分至下午4時40分止，發現中共輔戰機1架次，在我西南空域長時間、大範圍活動。

共軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，據國防部統計，從昨日清晨到今日清晨為止，共計偵獲共機34架次，共艦11艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。圖／國防部提供
戰機 國防部 中共

相關新聞

共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 34共機12共艦擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次、共艦11艘及公...

美眾院通過法案 供台23億美元融資貸款提升嚇阻力

美國眾議院昨天通過法案，向台灣提供3億美元的「外國軍事融資」，及20億美元的貸款與貸款保證，以強化台海嚇阻力。法案也要求...

M109A7自走砲一車抵一連火力 新155砲彈將採逆向工程？

美國出售台灣M109A7自走砲及相關精準彈藥導引武器，包括M795砲彈與PGK套件。PGK導引可讓彈著精準度達10米內。陸軍面臨舊型砲彈限制時，是否可藉由逆向工程自主研發生產，深化本地彈藥生產線？此外，新型裝備汰換老舊火砲的過程中，如何強化作戰持續力及應對未來高消耗需求？

變更營業才半年…菸酒五金行拿下4550萬子彈標案

國防部近期採購案頻引爭議，國民黨立委馬文君昨揭露，從事菸酒、食品及五金零售批發的業者「台灣禾亞國際有限公司」，竟標下軍備局四五五○萬元子彈標案，質疑有藏鏡人在背後。國防部昨指出，同類標案均訂定三項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會付款。

新聞眼／說清軍購內容 別用國安情勒

一點二五兆軍購特別預算不只引發國內朝野熱議，美方也同樣關切。美國國防部一改前例，在我方通過預算前公布M109A7自走砲、海馬士火箭等五項知會國會的項目，就被外界解讀試圖化解國內對於軍購品項不透明的質疑。美國在台協會（ＡＩＴ）不但多次拜會國會與在野黨領袖，還傳出曾打算與國內智庫合作一起宣傳軍購；如今更邀請在野黨主席前往ＡＩＴ總部面談，顯示美方著力之深。

民眾黨：軍購很多品項不是美方建議

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，陪同訪美的民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天說，所謂的一點二五兆元軍事採購特別預算，扣除美國國務院公布的三千五百億元，剩餘金額還有大約八千億元，當中很多品項並非由美方建議，部分是國防部「自認有需要」。

