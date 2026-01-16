共軍昨再發動「聯合戰備警巡」 34共機12共艦擾台

共軍昨天再次出動大批機艦執行「聯合戰備警巡」，國防部表示，從昨日到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次、共艦11艘及公務船1艘出海擾台。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

共軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，從上午開始出動殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。是繼1月8日後，一周內第二次發動戰備警巡。

據國防部統計，從昨（15）日清晨到今（16）日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次，共艦11艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有18架次共機曾跨越海峽中線進入我北部、中部、西南及東部空域。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天清晨6時20分到晚間7時05分止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計27架次在台海中線沿線活動，其中16架次曾逾越中線在我北部、中部空域活動，同時進入我西南空域，沿本島應變區外圍經鵝鑾鼻西南方外海至東部空域活動。在東部空域也發現1架無人機，從上午7時30分到下午1時55分，在當地長時間徘徊。