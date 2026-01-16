快訊

中央社／ 華盛頓15日專電
圖為美國國會大廈。中央社

美國眾議院昨天通過法案，向台灣提供3億美元的「外國軍事融資」，及20億美元的貸款與貸款保證，以強化台海嚇阻力。法案也要求國務卿在分配外援時，考量接受國在聯合國對台灣觀察員資格的支持度。

美國聯邦眾議院昨天以341票贊成、79票反對通過「2026年財政年度金融服務、一般政府、國家安全、國務院及相關計畫撥款法案」。眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會（House Select Committee onthe Chinese Communist Party）今天發布新聞稿，整理法案涉及印太地區的內容。

特別委員會指出，法案提供3億美元（約新台幣95億元）給台灣的「外國軍事融資」（Foreign MilitaryFinancing）計畫，以強化台海嚇阻力，並提供最高達20億美元的貸款與貸款保證，用於相同目的。

外國軍事融資是國務院旗下計畫，透過美方提供的援助款，讓聯盟夥伴和友好國家取得美國的軍備、服務和培訓。美聯社曾報導，外國軍事融資通常適用主權國家。2023年，拜登政府首度根據外國軍事融資計畫，批准提供台灣8000萬美元軍備。

昨天通過的法案並要求國務卿在決定分配對外援助時，考量該國在聯合國的投票紀錄及對台灣觀察員資格的支持度。

法案也撥款3590萬美元給美國在台協會（AIT）及提供菲律賓1億美元的外國軍事融資。

抗衡中國方面，法案撥款4億美元用於「對抗中國影響基金」（Countering PRC Influence Fund），以反制中共在全球的惡意行動，及提供18億美元支持美國在印太地區的國家安全利益，並對抗中國的不良影響。

法案並要求美國不但反對多邊開發銀行對中國的貸款，也反對中國在多邊開發銀行中增加持股比例，及促進國務院與戰爭合作，打擊對國家安全構成威脅的外國人才計畫。

特別委員會（Select Committee on China）主席穆勒納爾（John Moolenaar）透過聲明指出，過去一個月，台灣的自由人民承受了網路攻擊以及解放軍具侵略性的軍事演習。

他說，這項立法將為台灣提供更多支持，協助其投資自身防衛能力，並強化川普政府上月促成的歷史性軍售。美國必須緊急向台灣交付武器，以嚇阻2027年及其後可能發生的衝突。

美國法案須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才完成立法程序。

1.25兆特別預算 徐斯儉：近兆軍備向外採購

日前訪美返台的民眾黨質疑，一點二五兆元軍購特別預算僅五項對美軍購金額約三千五百億元。國防部副部長徐斯儉昨說，軍備獲得共分為軍購、商購以及在台製造等三類，其中三千多億元將在台製造，其餘都向外採購，「僅向美採購三千億絕非屬實」。徐斯儉的說法證實，近兆元軍購皆是對外採購。

變更營業才半年…菸酒五金行拿下4550萬子彈標案

國防部近期採購案頻引爭議，國民黨立委馬文君昨揭露，從事菸酒、食品及五金零售批發的業者「台灣禾亞國際有限公司」，竟標下軍備局四五五○萬元子彈標案，質疑有藏鏡人在背後。國防部昨指出，同類標案均訂定三項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會付款。

新聞眼／說清軍購內容 別用國安情勒

一點二五兆軍購特別預算不只引發國內朝野熱議，美方也同樣關切。美國國防部一改前例，在我方通過預算前公布M109A7自走砲、海馬士火箭等五項知會國會的項目，就被外界解讀試圖化解國內對於軍購品項不透明的質疑。美國在台協會（ＡＩＴ）不但多次拜會國會與在野黨領袖，還傳出曾打算與國內智庫合作一起宣傳軍購；如今更邀請在野黨主席前往ＡＩＴ總部面談，顯示美方著力之深。

美眾院通過法案 供台23億美元融資貸款提升嚇阻力

美國眾議院昨天通過法案，向台灣提供3億美元的「外國軍事融資」，及20億美元的貸款與貸款保證，以強化台海嚇阻力。法案也要求...

M109A7自走砲一車抵一連火力 新155砲彈將採逆向工程？

美國出售台灣M109A7自走砲及相關精準彈藥導引武器，包括M795砲彈與PGK套件。PGK導引可讓彈著精準度達10米內。陸軍面臨舊型砲彈限制時，是否可藉由逆向工程自主研發生產，深化本地彈藥生產線？此外，新型裝備汰換老舊火砲的過程中，如何強化作戰持續力及應對未來高消耗需求？

民眾黨：軍購很多品項不是美方建議

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，陪同訪美的民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天說，所謂的一點二五兆元軍事採購特別預算，扣除美國國務院公布的三千五百億元，剩餘金額還有大約八千億元，當中很多品項並非由美方建議，部分是國防部「自認有需要」。

