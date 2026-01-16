聽新聞
民眾黨：軍購很多品項不是美方建議

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）接受專訪談軍購特別預算。 圖／取自中廣新聞網YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，陪同訪美的民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天說，所謂的一點二五兆元軍事採購特別預算，扣除美國國務院公布的三千五百億元，剩餘金額還有大約八千億元，當中很多品項並非由美方建議，部分是國防部「自認有需要」。

行政院會去年通過軍購特別條例草案，黃國昌指「一點二五兆元的軍購特別預算有一定程度跟對美軍購沒有關係」。陳智菡昨表示，民眾黨此行訪美清楚傳達立場，也把相關民調呈現給美方官員，台灣民眾對此普遍高度不信任，美方聽到也很驚訝。

陳智菡也說，美國國務院去年十二月十七日發布新聞稿，目前僅能得知其中五個軍購項目，金額加起來約三千五百億元，其餘還有約八千億元，就連潛艦國造美方也有不同的政策建議，部分品項是國防部自認為有需要，美國政府可能認為沒有那麼重要，「經過雙方來回溝通，有相當高比例不是美方建議。」

陳智菡 民眾黨 國防部 黃國昌 特別條例 美軍 軍購 潛艦國造 對美 訪美

相關新聞

變更營業才半年 菸酒五金行拿下4550萬子彈標案

國防部近期採購案頻引爭議，國民黨立委馬文君昨揭露，從事菸酒、食品及五金零售批發的業者「台灣禾亞國際有限公司」，竟標下軍備局四五五○萬元子彈標案，質疑有藏鏡人在背後。國防部昨指出，同類標案均訂定三項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會付款。

新聞眼／說清軍購內容 別用國安情勒

一點二五兆軍購特別預算不只引發國內朝野熱議，美方也同樣關切。美國國防部一改前例，在我方通過預算前公布M109A7自走砲、海馬士火箭等五項知會國會的項目，就被外界解讀試圖化解國內對於軍購品項不透明的質疑。美國在台協會（ＡＩＴ）不但多次拜會國會與在野黨領袖，還傳出曾打算與國內智庫合作一起宣傳軍購；如今更邀請在野黨主席前往ＡＩＴ總部面談，顯示美方著力之深。

1.25兆特別預算 徐斯儉：近兆軍備向外採購

日前訪美返台的民眾黨質疑，一點二五兆元軍購特別預算僅五項對美軍購金額約三千五百億元。國防部副部長徐斯儉昨說，軍備獲得共分為軍購、商購以及在台製造等三類，其中三千多億元將在台製造，其餘都向外採購，「僅向美採購三千億絕非屬實」。徐斯儉的說法證實，近兆元軍購皆是對外採購。

失事F-16黑盒子已精準定位

空軍1架F-16戰機6日晚間夜航訓練時，於花蓮外海失事墜海，空軍司令部昨證實，13日已精準定位失事戰機黑盒子發出的訊號，...

內政部擬修法 增義務役與替代役因公致身障三節慰問金30%

內政部近日預告修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」與「替代役役男權利實施辦法」草案，提高因公致身心障礙義務役軍...

