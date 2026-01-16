聽新聞
民眾黨：軍購很多品項不是美方建議
民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，陪同訪美的民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天說，所謂的一點二五兆元軍事採購特別預算，扣除美國國務院公布的三千五百億元，剩餘金額還有大約八千億元，當中很多品項並非由美方建議，部分是國防部「自認有需要」。
行政院會去年通過軍購特別條例草案，黃國昌指「一點二五兆元的軍購特別預算有一定程度跟對美軍購沒有關係」。陳智菡昨表示，民眾黨此行訪美清楚傳達立場，也把相關民調呈現給美方官員，台灣民眾對此普遍高度不信任，美方聽到也很驚訝。
陳智菡也說，美國國務院去年十二月十七日發布新聞稿，目前僅能得知其中五個軍購項目，金額加起來約三千五百億元，其餘還有約八千億元，就連潛艦國造美方也有不同的政策建議，部分品項是國防部自認為有需要，美國政府可能認為沒有那麼重要，「經過雙方來回溝通，有相當高比例不是美方建議。」
