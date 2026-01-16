聽新聞
0:00 / 0:00

1.25兆特別預算 徐斯儉：近兆軍備向外採購

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
賴清德總統（前排左二）昨天主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，並致贈加菜金。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（前排左二）昨天主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，並致贈加菜金。記者黃仲裕／攝影

日前訪美返台的民眾黨質疑，一點二五兆元軍購特別預算僅五項對美軍購金額約三千五百億元。國防部副部長徐斯儉昨說，軍備獲得共分為軍購、商購以及在台製造等三類，其中三千多億元將在台製造，其餘都向外採購，「僅向美採購三千億絕非屬實」。徐斯儉的說法證實，近兆元軍購皆是對外採購。

逾3000億元在台生產製造

行政院會去年通過一點二五兆元軍購特別條例草案，至今未獲列入立法院議程；藍白去年底分別提案邀請賴清德總統赴立法院國情報告軍購特別預算，昨朝野協商仍無結論，全案最後交付院會處理，由於兩案已過冷凍期，最快今天院會將上演表決大戰。

行政院長卓榮泰昨在行政院會意有所指說，針對外界及特定人士故意或不符合事實的發言，國防部須積極即時澄清，不要讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。

「特別條例絕無黑箱。」徐斯儉指出，一點二五兆元只是上限、而非空白授權，須待立法院通過條例後才能編列預算，再進入預算逐條審查；據國家機密保護法及美方安全援助規定，須待美方政府對外公布，台灣才能公開個別採購，目前已有五案為外界所知，另有四案尚未通知國會。

據國防部先前說明，五案是指M109A7自走砲、海馬士多管火箭系統、ＡＬＴＩＵＳ反甲型無人機飛彈系統、標槍反裝甲飛彈及拖式二Ｂ反裝甲飛彈等，另有四項軍購案正加速內部審查。

徐斯儉解釋，軍備獲得共分為軍購、商購以及在台生產製造三類，其中三千餘億元為在台生產製造，其餘都為向外採購，外界指僅三千餘億元向美購買絕非屬實。

國防部防他國「插單」搶武器

國防部戰略規劃司長黃文啟說，時間不等人，預算並非編列就馬上執行，世界各國都在增加國防預算、採購武器，一旦別的國家「插單」，台灣等待時間恐以年計算。

立法院外交及國防委員會召委王定宇前天排定議程，國防部長顧立雄下周一將針對「軍購特別條例規劃執行案項」進行報告並備詢。徐斯儉說，下周一的立法院機密會議是讓國防部能在機密環境、沒有違法疑慮下向立委說明，若立院黨團有需求，也會循此一模式說明。

軍購特別預算 徐斯儉 特別條例 機密 海馬士 國防部 黑箱 賴清德 顧立雄 民眾黨

延伸閱讀

邀賴總統天價軍購國情報告協商無結論 立院最快明天決議

卓榮泰要國防部澄清1.25兆軍購質疑 黃國昌嗆「遮掩謊言非常可恥」

1.25兆軍購中5案18日生效...國防部：晚一天簽約若被插單 等待期恐幾年

各黨團想瞭解特別條例 國防部願機密說明

相關新聞

變更營業才半年 菸酒五金行拿下4550萬子彈標案

國防部近期採購案頻引爭議，國民黨立委馬文君昨揭露，從事菸酒、食品及五金零售批發的業者「台灣禾亞國際有限公司」，竟標下軍備局四五五○萬元子彈標案，質疑有藏鏡人在背後。國防部昨指出，同類標案均訂定三項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會付款。

新聞眼／說清軍購內容 別用國安情勒

一點二五兆軍購特別預算不只引發國內朝野熱議，美方也同樣關切。美國國防部一改前例，在我方通過預算前公布M109A7自走砲、海馬士火箭等五項知會國會的項目，就被外界解讀試圖化解國內對於軍購品項不透明的質疑。美國在台協會（ＡＩＴ）不但多次拜會國會與在野黨領袖，還傳出曾打算與國內智庫合作一起宣傳軍購；如今更邀請在野黨主席前往ＡＩＴ總部面談，顯示美方著力之深。

民眾黨：軍購很多品項不是美方建議

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，陪同訪美的民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天說，所謂的一點二五兆元軍事採購特別預算，扣除美國國務院公布的三千五百億元，剩餘金額還有大約八千億元，當中很多品項並非由美方建議，部分是國防部「自認有需要」。

1.25兆特別預算 徐斯儉：近兆軍備向外採購

日前訪美返台的民眾黨質疑，一點二五兆元軍購特別預算僅五項對美軍購金額約三千五百億元。國防部副部長徐斯儉昨說，軍備獲得共分為軍購、商購以及在台製造等三類，其中三千多億元將在台製造，其餘都向外採購，「僅向美採購三千億絕非屬實」。徐斯儉的說法證實，近兆元軍購皆是對外採購。

失事F-16黑盒子已精準定位

空軍1架F-16戰機6日晚間夜航訓練時，於花蓮外海失事墜海，空軍司令部昨證實，13日已精準定位失事戰機黑盒子發出的訊號，...

內政部擬修法 增義務役與替代役因公致身障三節慰問金30%

內政部近日預告修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」與「替代役役男權利實施辦法」草案，提高因公致身心障礙義務役軍...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。