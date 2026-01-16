聽新聞
0:00 / 0:00

估將進駐2600人！台南關廟「砲校」啟用 賴總統：創造5贏

聯合報／ 記者周宗禎／台南報導
陸軍砲兵訓練指揮部遷至台南關廟區的湯山營區已完工、完成部隊進駐，昨剪綵典禮。記者周宗禎／攝影
陸軍砲兵訓練指揮部遷至台南關廟區的湯山營區已完工、完成部隊進駐，昨剪綵典禮。記者周宗禎／攝影

台南在地俗稱「砲校」的陸軍砲兵訓練指揮部，已從永康區搬到關廟區湯山營區，部隊完成進駐，賴清德總統昨主持啟⽤剪綵典禮；市府表示，預計進駐士官兵及學員約2600人，將帶動在地消費與產業發展，而永康舊址啟動市地重劃，再添成長動能。

關廟砲校1952年在台南永康復校，先在網寮四分子、後遷到永康中山路旁，因應地方要求遷校，花費逾百億元在關廟省道台19甲線旁新建營區校舍，去年完工後，同年10⽉30日官兵與軍⾞撤離永康營區遷駐新校區。

賴總統、國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮等人出席啟用典禮。賴總統回顧，永康砲校周遭不斷開發，他當選市長後不改變先拆後建計畫，並增分區分期開發做法，希望砲校土地先給市府處分銀行融資，才有錢推動關廟的營區興建，當時軍方反對，直到拜訪時任國防部長高華柱才獲支持、先畫16公頃給南市處分。

賴總統指出，砲校遷移達「5贏」，永康砲校原址將做為創意設計園區，包括科技園區、生活支援園區，也會擁有南市最大公園，未來永康會是很棒行政區；第2贏家是國防部，新的營區包括教學區、訓練區、宿舍區都很好，新的武器陸續到位；第3贏家是關廟區，有人員就有消費、就有生意；第4贏家要恭喜市長黃偉哲，市庫因土地處分「增加1、200億」；第5贏則是在原本永康營區內福德祠，軍方擲筊獲同意一起遷移，福德祠也升格為福德宮。

代辦砲校遷建與開發的南市工務局指，新的營區腹地比原址大逾10公頃，也具良好交通與動員條件，距訓練場僅約10分鐘車程，實現「駐訓合一」目標。

台南 賴清德 總統 國防部 黃偉哲

延伸閱讀

烏干達總統大選登場 政府封鎖網路、警方鎮壓反對派

邀賴總統天價軍購國情報告協商無結論 立院最快明天決議

為不副署、台積電赴美彈劾總統 綠：理由莫名其妙

綠公聽會打「找錯對象」應倒閣 王鴻薇嗆賴總統一起重選

相關新聞

1.25兆特別預算 徐斯儉：近兆軍備向外採購

日前訪美返台的民眾黨質疑，一點二五兆元軍購特別預算僅五項對美軍購金額約三千五百億元。國防部副部長徐斯儉昨說，軍備獲得共分為軍購、商購以及在台製造等三類，其中三千多億元將在台製造，其餘都向外採購，「僅向美採購三千億絕非屬實」。徐斯儉的說法證實，近兆元軍購皆是對外採購。

變更營業才半年…菸酒五金行拿下4550萬子彈標案

國防部近期採購案頻引爭議，國民黨立委馬文君昨揭露，從事菸酒、食品及五金零售批發的業者「台灣禾亞國際有限公司」，竟標下軍備局四五五○萬元子彈標案，質疑有藏鏡人在背後。國防部昨指出，同類標案均訂定三項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會付款。

新聞眼／說清軍購內容 別用國安情勒

一點二五兆軍購特別預算不只引發國內朝野熱議，美方也同樣關切。美國國防部一改前例，在我方通過預算前公布M109A7自走砲、海馬士火箭等五項知會國會的項目，就被外界解讀試圖化解國內對於軍購品項不透明的質疑。美國在台協會（ＡＩＴ）不但多次拜會國會與在野黨領袖，還傳出曾打算與國內智庫合作一起宣傳軍購；如今更邀請在野黨主席前往ＡＩＴ總部面談，顯示美方著力之深。

民眾黨：軍購很多品項不是美方建議

民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，陪同訪美的民眾黨立法院黨團主任陳智菡昨天說，所謂的一點二五兆元軍事採購特別預算，扣除美國國務院公布的三千五百億元，剩餘金額還有大約八千億元，當中很多品項並非由美方建議，部分是國防部「自認有需要」。

失事F-16黑盒子已精準定位

空軍1架F-16戰機6日晚間夜航訓練時，於花蓮外海失事墜海，空軍司令部昨證實，13日已精準定位失事戰機黑盒子發出的訊號，...

估將進駐2600人！台南關廟「砲校」啟用 賴總統：創造5贏

台南在地俗稱「砲校」的陸軍砲兵訓練指揮部，已從永康區搬到關廟區湯山營區，部隊完成進駐，賴清德總統昨主持啟⽤剪綵典禮；市府...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。