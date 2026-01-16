估將進駐2600人！台南關廟「砲校」啟用 賴總統：創造5贏

台南在地俗稱「砲校」的陸軍砲兵訓練指揮部，已從永康區搬到關廟區湯山營區，部隊完成進駐，賴清德總統昨主持啟⽤剪綵典禮；市府表示，預計進駐士官兵及學員約2600人，將帶動在地消費與產業發展，而永康舊址啟動市地重劃，再添成長動能。

關廟砲校1952年在台南永康復校，先在網寮四分子、後遷到永康中山路旁，因應地方要求遷校，花費逾百億元在關廟省道台19甲線旁新建營區校舍，去年完工後，同年10⽉30日官兵與軍⾞撤離永康營區遷駐新校區。

賴總統、國防部長顧立雄、國安會祕書長吳釗燮等人出席啟用典禮。賴總統回顧，永康砲校周遭不斷開發，他當選市長後不改變先拆後建計畫，並增分區分期開發做法，希望砲校土地先給市府處分銀行融資，才有錢推動關廟的營區興建，當時軍方反對，直到拜訪時任國防部長高華柱才獲支持、先畫16公頃給南市處分。

賴總統指出，砲校遷移達「5贏」，永康砲校原址將做為創意設計園區，包括科技園區、生活支援園區，也會擁有南市最大公園，未來永康會是很棒行政區；第2贏家是國防部，新的營區包括教學區、訓練區、宿舍區都很好，新的武器陸續到位；第3贏家是關廟區，有人員就有消費、就有生意；第4贏家要恭喜市長黃偉哲，市庫因土地處分「增加1、200億」；第5贏則是在原本永康營區內福德祠，軍方擲筊獲同意一起遷移，福德祠也升格為福德宮。

代辦砲校遷建與開發的南市工務局指，新的營區腹地比原址大逾10公頃，也具良好交通與動員條件，距訓練場僅約10分鐘車程，實現「駐訓合一」目標。