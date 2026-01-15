安心服役、平安退役 內政部強化警消替代役服勤管理措施

內政部15日部務會報安排替代役訓練及管理中心報告「警消替代役分發服勤狀況報告」。內政部長劉世芳表示，近期發生替代役役男在執行救護工作時，遭到受救護民眾攻擊的事件，因此，特別要求替代役訓練及管理中心加強替代役役男的訓練和服勤管理工作，建立完善的執勤安全防護機制，讓替代役役男都可以安心服役、平安退役。

內政部表示，警消替代役役男在分發服勤前，都已經接受完整的基礎和專業訓練，取得EMT-1、防災士和志願服務三證照，具備各項應變勤務的基本執勤能力；役男在服役期間均有團體意外險、一般保險、傷病慰問金及醫療補助等各項權益保障。未來將持續充實訓練課程，強化役男執勤自我保護能力與技巧，並提供完善的應勤及安全防護裝備，營造更為優質及安全的替代役服役環境。

內政部指出，替代役役男分發服役機關，主要擔任輔助性工作，履行政府公共事務或其他社會服務，役男的勤務項目，除共同性輔助行政事務外，也依所屬服役機關任務性質而各有不同，但多具有專業性，例如消防役役男的救護勤務、警察民防役的秩序維護、交通疏導勤務等，此類勤務繁重，役男人力的投入輔助，可有效挹注治安及消防人力資源，對於社會安全維護有明顯助益。