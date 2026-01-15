內政部擬修法 增義務役與替代役因公致身障三節慰問金30%
內政部近日預告修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」與「替代役役男權利實施辦法」草案，提高因公致身心障礙義務役軍人與替代役男的三節慰問金及安養津貼，擬提高三節慰問金30%，義務役全身癱瘓慰問金增到2.6萬元、半身癱瘓慰問金則增到1萬9500元；替代役全癱慰問金增至6.6萬元、半癱慰問金增至3萬9500元。
內政部表示，為反映近年物價及生活成本變動，並強化政府對服義務役期間因公致身障退停役人員的照顧，使其獲得更具實質保障之慰問及生活支持，近日預告修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」與「替代役役男權利實施辦法」，預告期至23日止，後續將視蒐集意見進行討論，並報行政院核定。
修正草案指出，為照顧因公致身心障礙的義務役與替代役男，且三節慰問金發放金額與安養津貼多年未調整，難以符合實際生活支出所需，因此參酌物價指數累計變動幅度，調增內政部發的慰問金30%，安養津貼也同步調增，以落實照顧役男權益。
內政部指出，若擬將內政部發的慰問金調高30%，原本內政部針對因公全身癱瘓者發放2萬元、半身癱瘓發1.5萬元，分別增至2.6萬、1萬9500元；至於其餘身心障礙等級人員，都由1萬元調增為1.3萬元。另安養津貼也將同步增加，原本因公全身癱瘓每月可領7463元、半身癱瘓領3200元，修正後可分別增至9100元、3900元。
至於替代役男部分，全癱慰問金由6萬元增至6.6萬元、半身癱瘓慰問金由3.5萬元增至3萬9500元。役政司統計，全癱役男65人、半癱役男119人。
另外，內政部今辦部務會報會後記者會。內政部役政司長沈哲芳表示，近期發生替代役役男在執行救護工作時，遭受救護民眾攻擊的事件，因此已研議在替代役男基礎訓練階段，增加防身術課程，強化役男執勤自我保護能力與技巧。
內政部長劉世芳也說，已特別要求替代役訓練及管理中心加強替代役役男的訓練和服勤管理工作，建立完善的執勤安全防護機制，讓替代役役男都可以安心服役、平安退役。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言