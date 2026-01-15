「菸酒、食品零售商」得標子彈購案 國防部：有要求廠商履約資格

國民黨立委馬文君質疑，過去從事菸酒、食品及五金零售批發的業者，標下軍備局4550萬元的子彈標案，質疑透過關係大賺軍購預算。國防部晚間回應，同類標案均訂定3項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會辦理付款。

馬文君質疑，軍備局以4550萬元採購350萬發9公厘手槍彈，由位於台中的「台灣禾亞國際有限公司」得標，不過該公司先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，去年6月變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，便獲得這項標案。她質疑不知道有多少藏鏡人躲背後，透過關係大賺國防預算。

國防部今表示，經查案內採購之「9公厘手槍彈 」，近10年同類購案廠商資格均訂定為「合法設立或登記證明 」、「營業項目（需同時具備槍砲彈藥刀械輸出入業、國際貿易業)」及「納稅證明 」等3項，以確保廠商具有進口管制性物品供售能力。

國防部指出，因「子彈」屬管制性物品，國內廠商無產製能力。為廣徵商源，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，以「內購外貨」方式籌獲。得標商須於投標時，繳交預算金額3％押標金，以保障合約如期簽訂；並於決標後繳交契約金額5％履約保證金，於一定期限內取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，並獲得經濟部進口同意之文件。

國防部強調，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗，並由專業火工人員，依美軍標準對交貨品項實施品質檢驗及性能測試，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金、刊登停權等，以維護機關權益。

