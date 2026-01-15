快訊

洪災撤離不力涉犯過失致死 花蓮地院4大理由准押光復鄉長林清水

張文家庭「嚴父慈母」…母每季匯款3萬 父曾訓斥：是個廢材

聽新聞
0:00 / 0:00

「菸酒、食品零售商」得標子彈購案 國防部：有要求廠商履約資格

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國民黨立委馬文君質疑，過去從事菸酒、食品及五金零售批發的業者，標下軍備局4550萬元的子彈標案。國防部晚間回應，同類標案均訂定3項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會辦理付款。圖／本報資料照片
國民黨立委馬文君質疑，過去從事菸酒、食品及五金零售批發的業者，標下軍備局4550萬元的子彈標案。國防部晚間回應，同類標案均訂定3項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會辦理付款。圖／本報資料照片

國民黨立委馬文君質疑，過去從事菸酒、食品及五金零售批發的業者，標下軍備局4550萬元的子彈標案，質疑透過關係大賺軍購預算。國防部晚間回應，同類標案均訂定3項廠商資格和要求保證金，並且會同專業火工人員驗收，合格後才會辦理付款。

馬文君質疑，軍備局以4550萬元採購350萬發9公厘手槍彈，由位於台中的「台灣禾亞國際有限公司」得標，不過該公司先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，去年6月變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，便獲得這項標案。她質疑不知道有多少藏鏡人躲背後，透過關係大賺國防預算。

國防部今表示，經查案內採購之「9公厘手槍彈 」，近10年同類購案廠商資格均訂定為「合法設立或登記證明 」、「營業項目（需同時具備槍砲彈藥刀械輸出入業、國際貿易業)」及「納稅證明 」等3項，以確保廠商具有進口管制性物品供售能力。

國防部指出，因「子彈」屬管制性物品，國內廠商無產製能力。為廣徵商源，國防部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，以「內購外貨」方式籌獲。得標商須於投標時，繳交預算金額3％押標金，以保障合約如期簽訂；並於決標後繳交契約金額5％履約保證金，於一定期限內取得外國政府或其授權機構核發之「輸出許可證明」，並獲得經濟部進口同意之文件。

國防部強調，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗，並由專業火工人員，依美軍標準對交貨品項實施品質檢驗及性能測試，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金、刊登停權等，以維護機關權益。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國防部 馬文君 標案

延伸閱讀

直擊神祕透天厝！國防採購爆爭議 馬文君揭菸酒五金批發商改賣子彈

馬文君再曝：菸酒、五金零售批發商也改賣子彈

子彈自製、外購每顆差4元 馬文君：價差誰賺走了？

「外購鋼心彈」單價高出國內2億！ 馬文君要求國防部說明

相關新聞

邀賴總統天價軍購國情報告協商無結論 立院最快明天決議

立法院國民黨及民眾黨分別提案，邀請賴清德總統就1.25兆國防特別預算相關事項赴立院國情報告，二案在去年12月16日逕付二...

1.25兆軍購中5案18日生效...國防部：晚一天簽約若被插單 等待期恐幾年

民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元軍購特別條例「有一定程度比例與對美軍購無關」。國防部說明，其中3000多億元為國內產製，...

卓榮泰要國防部澄清1.25兆軍購質疑 黃國昌嗆「遮掩謊言非常可恥」

民眾黨主席黃國昌昨天指控「所謂1.25兆元國防特別條例，有一定程度比例跟對美軍購沒有關係」，行政院長卓榮泰今天要求國防部...

空軍：已掌握失事F-16黑盒子精確位置 辛柏毅上尉仍無音訊

空軍一架F-16戰機於6日晚間執行夜航訓練時，於花蓮外海失事落海，空軍司令部今天表示，已經精準定位失事戰機黑盒子發出的訊...

內政部擬修法 增義務役與替代役因公致身障三節慰問金30%

內政部近日預告修正「義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法」與「替代役役男權利實施辦法」草案，提高因公致身心障礙義務役軍...

「菸酒、食品零售商」得標子彈購案 國防部：有要求廠商履約資格

國民黨立委馬文君質疑，過去從事菸酒、食品及五金零售批發的業者，標下軍備局4550萬元的子彈標案，質疑透過關係大賺軍購預算...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。