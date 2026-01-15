1.25兆元對美軍購仍有8000億元項目未知 陳智菡：不完全都是美方建議

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團主任陳智菡（右）今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪。圖／取自中廣新聞網YouTube頻道
民眾黨主席黃國昌結束訪美行程，民眾黨立法院黨團主任陳智菡今天說，所謂的1.25兆元軍事採購特別預算，扣除美國國務院公布的3500億元，剩餘金額還有大約8000億元，當中很多品項並非由美方建議，潛艦國造也不是第一次被關切。

行政院會去年通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，黃國昌昨天指控「所謂一點二五兆元的軍事採購特別預算，裡面有一定程度比例跟對美軍購沒有關係」。陳智菡今天接受廣播節目「千秋萬事」專訪，逐一澄清多篇錯誤解讀報導。

陳智菡表示，1.25兆元對美軍購要買什麼，這件事情逐漸浮出水面，民眾黨此行訪美清楚傳達立場，也把相關民調呈現給美方官員，台灣民眾對此普遍高度不信任，沒想到對方聽到也很驚訝，因為在任何一個民主國家，預算都必須經過民主審議。

陳智菡說，民眾黨此行拜會5個政府單位，美方允諾會與民進黨政府溝通，因此才會促成下周的國防部專案報告，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇昨天排定議程，國防部長顧立雄下周就會向立法院提出完整軍購報告。

陳智菡提及，賴清德總統呼籲在野黨不要忽視主流民意、盡速審查軍購特別條例，然而問題都是由他們自行造成，「你們沒有清楚明確告知國會，這樣的預算規模大家也有所疑慮」，賣茶葉賣馬桶都可以介入軍火採購，更不要說多項軍購案遲未到貨。

針對外界質疑「1.25兆元僅3500億元對美軍購」，陳智菡則說明，美國國務院去年12月17日發布新聞稿，目前僅能得知其中5個軍購項目，金額加起來約為3500億元，其餘則還有大約8000億元，「針對各別幾個品項，美方也有說不建議」，就連潛艦國造也有不同的政策建議。

陳智菡表示，所謂1.25兆元對美軍購，目前僅能確定3500億元，其他還有8000億元未知，「其實不完全都是美方建議」，部分品項是國防部自認為有需要，只是基於我國地形與所處戰略位置，美國政府可能認為沒有那麼重要，「經過雙方來回溝通，有相當高比例不是美方建議。」

