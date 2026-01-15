卓榮泰要國防部澄清1.25兆軍購質疑 黃國昌嗆「遮掩謊言非常可恥」

民眾黨主席黃國昌昨天指控「所謂1.25兆元國防特別條例，有一定程度比例跟對美軍購沒有關係」，行政院長卓榮泰今天要求國防部澄清「特定人士故意或不符事實發言」。黃國昌受訪時說，為了遮掩謊言自身被戳破，行政院如此作為非常可恥。

行政院會去年通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，黃國昌昨天指控「所謂1025兆元的軍事採購特別預算，裡面有一定程度比例跟對美軍購沒有關係」。卓榮泰今天在行政院會要求國防部澄清「特定人士故意或不符事實發言」。

針對卓榮泰的說法，黃國昌在立法院受訪時表示，民眾黨昨天舉行記者會，麻煩卓榮泰回去聽清楚，「我說相當比例不是用於對美軍事採購，我哪一句話有說錯？國防部今天不是都承認了嗎？」

黃國昌指出，根據美國國務院的公告，對美直接採購金額約為3000億元，對方接下來還要進入行政與立法程序，什麼時候出爐、內容是什麼都不得而知，因為沒有人是神仙，無法在此時就直接預測，行政院為了遮掩謊言被戳破，「自己紮稻草人出來打，這樣的作為非常可恥。」

黃國昌說，立法院外交及國防委員會下周將安排專案報告，麻煩卓榮泰說清楚是由誰下指令、什麼時候做出決定，「卓榮泰出來說清楚講明白。」