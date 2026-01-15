邀賴總統天價軍購國情報告協商無結論 立院最快明天決議

立法院國民黨及民眾黨分別提案，邀請賴清德總統就1.25兆國防特別預算相關事項赴立院國情報告，二案在去年12月16日逕付二讀，今進行朝野協商。不過朝野毫無交集，會議主席民眾黨立院黨團總召黃國昌還因民進黨立院黨團書記長陳培瑜指針對軍購散播錯假訊息，發生口角，全案最後交付院會處理。由於二案已超過協商冷凍期，最快在明天院會中就可決議。

國民黨團提案「邀請賴清德總統就國安事項及天價軍購提出國情報告」，以及民眾黨團所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案，審議前邀請總統國情報告」；立法院今就二案進行黨團協商。

民眾黨團副總召張啓楷說，1.25兆元中，國防部昨說3千億要對內採購，黃國昌訪美後知道只有3千億是對美採購，請問6千億要跟美國買嗎？現在繪聲繪影，有些軍火商要來台灣。這6千億元真的有花在刀口上，買到合適武器嗎，為什麼不能開大門走大路？賴總統在2023年12月底的電視辯論會承諾，有義務到立院做國情報告，接受立委諮詢，這是賴總統承諾，請兌現。

陳培瑜說，行政院、國防部以及在立法院外交及國防委員會的民進黨立委也都說了，不是只有跟美國買武器，賴總統自己也有公開說，包含維修、訓練、支援系統還有培植本土國防產業，也有非常多國民黨立委就此議題跟國防部討論，想要確保台灣有沒有能力、量能、經驗等可否真的扶植國內產業，國防部都做了說明，條例裡寫得很清楚，不知道是不是因為被卡在程序委員會，所以其他委員來不及看或沒有空看。

陳培瑜說，軍費特別條例當中，國內產製3千餘億元，其他是對外採購，黃國昌之前說對美軍購只需3千億元，這是錯假訊息。她也提到，關於賴總統到立法院國情報告一事，根據民國113年度憲判字第9號，依立法院職權行使法第15條，立法院可邀請，但總統非因此有向立法院提出國情報告的憲法義務。總統要不要來，什麼時候來，用什麼樣的方法，讓立法院得聽取國情報告，以及國情報告主題、涵蓋範圍，憲法無明白規範，總統自得本於其職權而為審酌決定。不管要統問統答、一問一答，這些方式跟主題都不是立法院可決定。

黃國昌回嗆陳培瑜，他要把錯假訊息四個字送還給她。在黃講話時，陳與鍾佳濱正整理東西準備離開，黃嗆「沒有辦法面對，現在拿了包包，要落荒而逃」。陳按了麥克風準備回嗆時，被黃消音，黃繼續酸，「民進黨團立法委員的素質，展現在全國人民的面前」，黃並宣告協商無共識，按立法院職權行使法相關規定處理。