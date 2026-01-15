1.25兆軍購中5案18日生效...國防部：晚一天簽約若被插單 等待期恐幾年

民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元軍購特別條例「有一定程度比例與對美軍購無關」。國防部說明，其中3000多億元為國內產製，其餘9000億元為對外採購，尚有4項軍購案尚未通知國會；由於各國都在增加國防預算、採購武器裝備，若晚一天簽約而被其他國家插單，等待時間可能以年計算。

國防部副部長徐斯儉說明，編列軍購特別條例，是為透過一次性的預算配付，確保資源穩定集中，加速獲得所需裝備。他強調，沒有黑箱作業與空白授權，因為特別條例須經立法院通過後才能編列特別預算，因此不可能有空白授權，1.25兆只是上限，後續尚要逐條編列與審議。

徐斯儉表示，依據我國「國家機密保護法」及美方安全規定，必須等到美國政府對外公布後，我方才能對外公開個別採購案，前陣子美國行政部門已將5案通知國會，目前還有4案尚未通知，因此我方無法對外整體公開說明。

徐斯儉強調，國防部願意在正當、合法程序裡對外說明，但立法院目前未將特別條例付委審查，因此沒有機會，目前立法院外交及國防委員會召委王定宇已於下周一排定機密會議，讓國防部能向朝野立委說明，但這並非審查；若各黨團願意用合法方式，國防部都願意說明。

國防部戰略規劃司長黃文啓補充，國防部多次針對先期需求做過討論，自製部分受限於關鍵技術，有些項目無法自行生產，外購則要考量出售國意願、產能及風險；另要考量既有持續案的支付，今年起許多重要武器裝備將分批交付，進入付款高峰期，新增需求能使用的公務預算有限。

針對新增需求，黃文啓指出，因應敵情威脅陡增，其中很重要的一項就是無人系統的建立，國防部盼利用特別預算扶植國內產業界，加入國防自主行列，國防部盼扮演火車頭，提供足夠誘因與採購數量，讓國內廠商有議員投入，達成打造台灣之盾、快速擊殺鏈及非紅供應鏈。

「時間不會等我們。」黃文啓強調，不要以為編了預算就能馬上執行，目前美方已通知國會的5個軍購案，依規定就於30天後生效，約為18日左右，發價書抵達後必須等立法院通過預算才有辦法簽署、進行議約。

黃說，今年全球各國都在提高國防預算，未來幾年大部分國家會大量採購武器裝備，許多都與台灣同形式，「晚一天簽約脫的時間不是1、2天或1、2個月，一旦別的國家單子插進去，等待時間可能是幾年」，如果時間再拖下去，我國所遭受的威脅和未來建軍的重大影響將在將來浮現。