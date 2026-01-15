快訊

視導M1A2T實彈射擊 陸軍司令呂坤修親任射手 命中目標

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
陸軍司令呂坤修上將（左二）赴新竹坑子口靶場，視導M1A2T戰車實彈射擊，並且親自擔任戰車射手，精準命中目標。
陸軍向美國採購的M1A2T戰車，第二個聯兵營換裝訓練進入最後階段，陸軍司令呂坤修上將昨赴新竹坑子口靶場，視導M1A2T戰車實彈射擊，並且親自擔任戰車射手，精準命中目標。

陸軍採購108輛M1A2T戰車，目前已獲得80輛，陸續撥交給陸軍裝訓部、584旅與269旅，最後一批28輛預計今年第一季前交付完畢。第一個成軍的584旅聯兵三營去年10月底成軍後，第二個換裝的聯兵一營也即將結訓。

據青年日報報導，呂坤修繼本月8日赴裝訓部視導換裝部隊後，昨日再前往坑子靶場，親自擔任戰車射手，參與射擊訓練。

根據軍方公布的照片，呂坤修換穿陸軍新式數位迷彩連身戰車操作服，與官兵合影。他表示，參與射擊主要目的，就是要激勵全體換裝部隊官兵士氣，與所有M1A2T戰車部隊的弟兄們站在一起，展現共同守護中華民國的決心。

呂坤修說，透過實際操作，對於戰車成員各項任務分工與接戰程序有充分了解；另外，親自執行實彈射擊有兩層意涵，除了對新式裝備有更深入的認識，也希望起示範的作用，鼓勵幹部勇於學習各項新式裝備操作，具備充分的了解，才能讓武器效能發揮到極致。

584旅聯兵一營現換裝訓練預計本月結訓，後續還將由584旅聯兵二營、以及機步269旅一個營下轄戰車連進行換裝。

陸軍向美國採購108輛M1A2T戰車，第二個換裝的聯兵一營即將結訓，正緊鑼密鼓進行實彈射擊驗證。圖／聯合報系資料照片
