1.25兆元國防預算挨批黑箱 國防部：逾3,000億元在台製造

針對民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元「強化防禦韌性不對稱戰力計畫採購特別條例」內容，國防部副部長徐斯儉15日表示，相關採購並無黑箱作業，也不存在空白授權；目前已知的5項軍購案金額約3,500億元，另仍有4案尚未完成美方通知國會程序，依法不得對外說明。此次1.25兆元中有3,000餘億元在台產製，其他都是向外採購，「所以如果說數字的話是剛好顛倒，3,000餘億以外都是向外採購」。

徐斯儉在行政院會後記者會指出，編列1.25兆元特別條例，主因在於當前台灣面臨的安全威脅升高、地緣政治不確定性加劇，國防部希望透過一次性、穩定且集中的資源配置，加速建構可即時因應威脅的戰力。他強調，特別條例僅是授權上限，後續仍須逐案編列預算並送立法院審查，「不可能有空白授權」。

針對外界要求公開細節，徐斯儉說明，依據《國家機密保護法》及美方安全援助規定，須待美國政府對外公告後，相關軍購案才能揭露。目前美方已就5案通知國會，其餘尚未通知的案件，依法無法說明，「這不是黑箱，而是法律限制」。

徐斯儉也指出，目前條例尚未付委，國防部尚無正式管道進行說明。為化解爭議，國防部已展現最大善意，將於下周一在立法院外交及國防委員會召開機密會議，向委員進行說明；未來如條例通過，後續各項採購內容與數量，也將在機密會議中向立法院說明。

至於外界關注的採購金額結構，徐斯儉澄清，外傳僅3,000餘億元向美採購並不正確。實際上，1.25兆元中約有3,000餘億元是在台灣生產製造，其餘則為對外採購，包括軍購與商購，「如果要說比例，剛好是顛倒的」。

徐斯儉最後強調，相關預算編列並非臨時起意，而是依據國防部五年期防衛戰略與建軍規劃，經多方縝密評估後提出；在威脅升高的情勢下，透過多年期、穩定資源一次到位，有助於確保採購與戰力建構的穩定性。