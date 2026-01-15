快訊

花蓮原民警察上山打獵走火誤擊如廁友人！失血過多身亡

凶宅能買嗎？命理師解惑：把握「兩原則」可以撿便宜

1.25兆元國防預算挨批黑箱 國防部：逾3,000億元在台製造

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元「強化防禦韌性不對稱戰力計畫採購特別條例」內容，國防部副部長徐斯儉15日表示，相關採購並無黑箱作業，也不存在空白授權；目前已知的5項軍購案金額約3,500億元，另仍有4案尚未完成美方通知國會程序，依法不得對外說明。此次1.25兆元中有3,000餘億元在台產製，其他都是向外採購，「所以如果說數字的話是剛好顛倒，3,000餘億以外都是向外採購」。

徐斯儉在行政院會後記者會指出，編列1.25兆元特別條例，主因在於當前台灣面臨的安全威脅升高、地緣政治不確定性加劇，國防部希望透過一次性、穩定且集中的資源配置，加速建構可即時因應威脅的戰力。他強調，特別條例僅是授權上限，後續仍須逐案編列預算並送立法院審查，「不可能有空白授權」。

針對外界要求公開細節，徐斯儉說明，依據《國家機密保護法》及美方安全援助規定，須待美國政府對外公告後，相關軍購案才能揭露。目前美方已就5案通知國會，其餘尚未通知的案件，依法無法說明，「這不是黑箱，而是法律限制」。

徐斯儉也指出，目前條例尚未付委，國防部尚無正式管道進行說明。為化解爭議，國防部已展現最大善意，將於下周一在立法院外交及國防委員會召開機密會議，向委員進行說明；未來如條例通過，後續各項採購內容與數量，也將在機密會議中向立法院說明。

至於外界關注的採購金額結構，徐斯儉澄清，外傳僅3,000餘億元向美採購並不正確。實際上，1.25兆元中約有3,000餘億元是在台灣生產製造，其餘則為對外採購，包括軍購與商購，「如果要說比例，剛好是顛倒的」。

徐斯儉最後強調，相關預算編列並非臨時起意，而是依據國防部五年期防衛戰略與建軍規劃，經多方縝密評估後提出；在威脅升高的情勢下，透過多年期、穩定資源一次到位，有助於確保採購與戰力建構的穩定性。

國防部 立法院 會議

延伸閱讀

各黨團想瞭解特別條例 國防部願機密說明

1.25兆軍購質疑多 卓揆要國防部澄清：避免阻礙國家安全

國軍114年電費不足 國防部動支13億第一預備金

國防部：1.25兆軍購預算中3000億元國內產製 4項軍購仍在作業中

相關新聞

直擊神祕透天厝！國防採購爆爭議 馬文君揭菸酒五金批發商改賣子彈

國防部近期採購案頻引爭議，藍委馬文君昨質疑，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻向外採購，中間每顆價差4元，標案居然是...

空軍：已掌握失事F-16黑盒子精確位置 辛柏毅上尉仍無音訊

空軍一架F-16戰機於6日晚間執行夜航訓練時，於花蓮外海失事落海，空軍司令部今天表示，已經精準定位失事戰機黑盒子發出的訊...

王定宇曝：已定位到墜海F-16位置 尋求國外深海打撈設備

空軍飛官辛柏毅駕駛F-16AM失聯超過一周，搜索行動進入關鍵打撈期。民進黨立委王定宇今天臉書表示，據空軍報告，已經精準定...

空軍：失事F-16黑盒子已定位 將執行打撈並持續搜救

空軍一架F-16戰機於6日晚間執行夜航訓練時，於花蓮外海失事落海，上尉飛官辛柏毅失聯至今。空軍參謀長李慶然今天表示，已針...

談1.25兆元軍購 AIT前處長司徒文：支持台灣強化國防

藍白已八度封殺行政院所提1.25兆元國防預算特別條例，美國在台協會（AIT）前處長司徒文今天表示，他支持強化國防的理念，...

各黨團想瞭解特別條例 國防部願機密說明

「如果各黨團想要了解《國防特別條例》，我們願意做機密說明！」國防部副部長徐斯儉15日特地出席行政院記者會表示，對美軍購不只3千億，3千億反而是內部產製，剩下都是對外採購。他透露，美國還有4個軍購案，但他不能講內容，若有需要可機密說明，盼立法院儘速將條例付委。官員也說，各國近年都增加國防預算，採購時間不等人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。