談1.25兆元軍購 AIT前處長司徒文：支持台灣強化國防

藍白已八度封殺行政院所提1.25兆元國防預算特別條例，美國在台協會（AIT）前處長司徒文今天表示，他支持強化國防的理念，無論是在美國還是台灣，「這是一個好主意」，這樣才能守護台灣人民所珍視的價值觀。

司徒文今出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會所舉辦的「施明德先生專檔（Shih Ming Te Collection）」成立茶會暨合作簽署儀式。司徒文會前表示，參加這個活動對他來說很重要，他曾擔任AIT處長，認同台灣人民的價值觀，也認同施明德在台灣努力奮鬥所成就的價值，台灣是個民主、自由、獨立以及尊重人權的國家。

媒體詢問，是否支持台灣提出的1.25兆國防特別預算，司徒文表示，這是台灣自己要做的決定，但他支持強化國防的想法，無論是在美國還是台灣，「It's a good idea !（這是一個好主意）」，這樣才能守護台灣人民珍視的價值觀，但這只是他個人的意見。