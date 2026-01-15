談1.25兆元軍購 AIT前處長司徒文：支持台灣強化國防
藍白已八度封殺行政院所提1.25兆元國防預算特別條例，美國在台協會（AIT）前處長司徒文今天表示，他支持強化國防的理念，無論是在美國還是台灣，「這是一個好主意」，這樣才能守護台灣人民所珍視的價值觀。
司徒文今出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館與施明德文化基金會所舉辦的「施明德先生專檔（Shih Ming Te Collection）」成立茶會暨合作簽署儀式。司徒文會前表示，參加這個活動對他來說很重要，他曾擔任AIT處長，認同台灣人民的價值觀，也認同施明德在台灣努力奮鬥所成就的價值，台灣是個民主、自由、獨立以及尊重人權的國家。
媒體詢問，是否支持台灣提出的1.25兆國防特別預算，司徒文表示，這是台灣自己要做的決定，但他支持強化國防的想法，無論是在美國還是台灣，「It's a good idea !（這是一個好主意）」，這樣才能守護台灣人民珍視的價值觀，但這只是他個人的意見。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言