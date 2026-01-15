空軍：失事F-16黑盒子已定位 將執行打撈並持續搜救

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
空軍參謀長李慶然。圖／行政院提供
空軍一架F-16戰機於6日晚間執行夜航訓練時，於花蓮外海失事落海，上尉飛官辛柏毅失聯至今。空軍參謀長李慶然今天表示，已針對黑盒子做出精確定位，後續兵力將轉移執行打撈作業，以訓練、戰訓等方式，從空中、海面兼施後續搜救。

李慶然於行政院會後記者會指出，至昨天晚間為止，搜救累積兵力共出動各式飛機、直升機80架次，聯合海巡、海軍艦艇89艘次，海巡、岸巡，以及國軍弟兄地面搜索人次2215人次，另有無人機共36架次。

針對搜救進度，李慶然說，13號已在海面上針對黑盒子做出精確定位，為確認位置還有後續整備，因此於今天上午對外說明；目前已與家屬溝通，相關作業會轉移為打撈作業，後續兵力則會以訓練、戰訓等方式，從空中以及海面兼施搜救。

海巡 黑盒子 空軍

