空軍：失事F-16黑盒子已定位 將執行打撈並持續搜救

「如果各黨團想要了解《國防特別條例》，我們願意做機密說明！」國防部副部長徐斯儉15日特地出席行政院記者會表示，對美軍購不只3千億，3千億反而是內部產製，剩下都是對外採購。他透露，美國還有4個軍購案，但他不能講內容，若有需要可機密說明，盼立法院儘速將條例付委。官員也說，各國近年都增加國防預算，採購時間不等人。

2026-01-15 14:14