各黨團想瞭解特別條例 國防部願機密說明

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「如果各黨團想要了解《國防特別條例》，我們願意做機密說明！」國防部副部長徐斯儉15日特地出席行政院記者會表示，對美軍購不只3千億，3千億反而是內部產製，剩下都是對外採購。他透露，美國還有4個軍購案，但他不能講內容，若有需要可機密說明，盼立法院儘速將條例付委。官員也說，各國近年都增加國防預算，採購時間不等人。

還有4案不能說

近日民眾黨主席黃國昌訪美，透露部分與美國交涉內容，且宣稱要提出黨版《國防特別條例》。徐斯儉15日在記者會強調，由於區域威脅升高，國防部希望透過一次性給付，形成因應威脅的即戰力，這裡面沒有黑箱作業與空白授權。他強調，因為法律的規定，有部分是不能對外透露的，而目前只是條例，後面還有預算，不可能有空白授權。

再來，針對黃國昌表示，除了5案、3千多億的部分以外都不是對美軍購，徐斯儉回應說，其實正好相反，3千多億是國內產製以外，其它都是對外軍購。他表示，還有另外4案美方尚未通知國會，他不能公開說明，並強調委員質疑不能說明，但條例尚未付委，本來就沒有機會說明，如今也感謝民進黨召委王定宇安排，下周將於立法院進行機密說明。

預算絕非隨便編列

「黨團若有需要，也可以機密說明！」徐斯儉強調，軍購有3種：透過美國政府向美國廠商簽訂契約，還有對外招標的商購，雖然金額不確定但會說品項與數量，還有在台灣生產與製造。他指出，國防部預算編列相當負責任，是扣合長期的外部威脅擬定防衛戰略與建軍計畫與逐年計畫，絕對不是隨便編列。

國防部戰略規劃司司長黃文啟指出，特別條例與預算中，對於武器採購都有很多討論，包括兼顧能否快速獲得、管道、出售國意願與產能等，商購也有精密的評估，確定100%可以在預算執行期間完成採購才能編列，由於公務預算的成長空間有限，在中國敵情威脅大增下，希望能編列特別預算。

私下都願意說明

「精準火炮系統就差沒有寫上M109A7自走砲！」黃文啟說，遠程火力飛彈系統其實就是M142海馬斯多管火箭系統，國防部在特別預算公布當天的簡報，雖然沒有明確指出何項武器，但大家都看得出來。他呼籲，各國近年來都在增加國防預算與軍購，若台灣動作較慢，恐怕要等更久，盼能儘速審查《國防特別條例》。

有媒體質疑，國防部從去年11月至今都說願意說明，為何王定宇下周一才安排機密報告？徐斯儉說，因為過去都是期待合法的程序說明，就是條例進入委員會後審查，但至今都沒有等到，感謝王定宇的安排。黃文啟則說，個別立委在合法範圍內，國防部都願意私下拜會說明，並沒有完全不跟立法院溝通。

