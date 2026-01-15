影／呼籲別卡強軍特別條例 綠委質疑黃國昌混淆視聽

民進黨立院黨團今天舉行「別卡強軍特別條例 付委實質審查 把關執行機制」記者會，民進黨團總召鍾佳濱、立委范雲、張雅琳、沈伯洋等人出席。立委張雅琳指出，特別條例裡面，其實都已經有清清楚楚的說明了，有要做哪些事情、哪些項目，清清楚楚都有寫，國防部的公開資料全部都可以公開取得的，也都有講要做什麼事情，黃國昌委員是要混淆視聽，還是懶惰不認真呢？

鍾佳濱表示，任何特別預算的特別條例，必然包括了6個項目，它的目的為何？項目包含哪些？規模多大？財源來自哪裡？執行要多少的期程？還有審計的方式為何？因為在預算法中，對於特別預算就有明確的規範，特別預算通常是在年度預算規模無法納入，或者民進黨立院黨團遇有特殊或緊急的需要，因此有它的特殊性，它的項目，比如，以過去的國防軍購來講，由於對外的軍購籌建需要相當的期程，對於外國的訂單可能長達10年以上，從簽約下訂單到製造到取得，往往需要較長的期程，因此，過去在強化軍備的特別預算上，都使用特別條例來提供給特別預算執行的法源依據，不是你要或不要就可以解決的。然而近期民眾黨黃國昌委員從美國回來之後，他有些發言似乎無視於特別條例，要進行實質審查也做了一些框架限制。

立委范雲表示，黃國昌的記者會看起來想要設門檻、想要限版本，如果他設門檻限版本的話，那就是打假球。今天特別要告訴大家這是一個強軍特別條例，黃國昌居然到美國之後才說，原來這個軍購是3000億，他不曉得這個1.25兆剩下的錢是要做什麼，如果他的版本設限軍購3000億的話，那我們要提醒他，請你認真的讀一下行政院的版本，不管是在說明，或者是第一條都很清楚知道，對美軍購並沒有說是3000億，重點還有一個就是厚植我國的國防產業，打造非紅供應鏈，所謂的軍購3000億，那是國務院的資訊，並沒有在我們的條文中，而且我們就講到不是只有對美軍購，還包含厚植我國的國防產業。

立委張雅琳表示，黃國昌主席旋風返台後，他講到對美軍購3000億，這真的是一個非常大的問號，因為這完全是顛倒內容大走鐘。事實上特別條例裡面，都已經有清清楚楚的說明了，要做哪些事情、哪些項目，清清楚楚都有寫，國防部的公開資料全部都可以公開取得，也都有講要做什麼事情，所以不太確定黃國昌委員是要混淆視聽，還是懶惰不認真呢？