1.25兆軍購質疑多 卓揆要國防部澄清：避免阻礙國家安全

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導

民眾黨主席黃國昌質疑1.25兆元軍購特別預算「有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係」。行政院長卓榮泰今天指出，針對外界及特定人士以故意或不符合事實的發言引起討論，國防部必須即時澄清，才不會讓這類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果。

卓榮泰今天在行政院會中針對總預算、軍購特別條例尚未進入立法院委員會審查階段做出提示。

卓榮泰指出，關於中央政府總預算以及「強化防衛韌性及不對稱戰力採購計畫」的特別條例跟預算，至今仍沒有在立法院順利付委審查，行政院前幾周的院會中，對總預算案沒有辦法順利付委審查，所造成的影響及實質上的妨礙，行政院已經做相當多的說明。

卓榮泰指出，這其中包括國防部的752億新增計畫、新興計畫未能執行的部分，但因應國際情勢發展，以及中共機艦無端侵擾，此時此刻強化防衛韌性，維護國家安全，刻不容緩。國防部所提的軍購特別條例跟特別預算，正是因應情勢發展，請國防部積極透過各種方式與朝野各黨團進行必要的說明。

話鋒一轉，他也提到，針對外界以及特定人士，以故意或不符事實的發言跟討論，也必須即時澄清、清楚說明，才不會讓這一類言論阻礙國家安全，造成親痛仇快的不良後果，請國防部積極向外界做說明。

此言引發聯想，被解讀為劍指黃國昌，行政院發言人李慧芝解釋，院長指得是「所有的外界跟所有的人士」，網路上對國防部提出的國防特別條例有很多的誤解，以及不正確的說法，因此卓揆請國防部特別針對這些不斷出現的不正確說法做出澄清與說明。

