空軍：已掌握失事F-16黑盒子精確位置 辛柏毅上尉仍無音訊
空軍一架F-16戰機於6日晚間執行夜航訓練時，於花蓮外海失事落海，空軍司令部今天表示，已經精準定位失事戰機黑盒子發出的訊號，後續將展開打撈機體作業。對於失蹤飛行員辛柏毅上尉方面，因連續日夜搜索仍無所獲，將以任務兼施方式持續搜索。
空軍司令部表示，針對「0106」飛安事件，在海委會、海巡署、空勤總隊及三軍部隊等單位通力合作下，日前已偵獲F-16戰機「失事殘存飛行資料記錄器」（黑盒子）所發出訊號，並完成精準定位，後續將委專業團隊實施機體打撈作業。
有關人員搜救部分，經海、空機艦及岸巡人員連續日夜搜索仍無所獲，將持續以任務兼施方式，在失事海域執行搜尋。
空軍司令部進一步表示，對於社會各界對本案的關心與對家屬的關懷表達萬分感謝，相關打撈規劃已積極進行，將儘快展開作業。
