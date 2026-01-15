王定宇指AIT肯定軍購特別預算打臉民眾黨 黃國昌反嗆角色認知錯亂

行政院去年提出預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，美國在台協會（AIT）昨天再度表態支持。民眾黨主席黃國昌今天受訪時說，自己不會對此感到驚訝，因為符合美國政策與立場。

黃國昌結束訪問美國行程，民眾黨昨天舉行記者會說明成果。黃國昌指出，所謂1.25兆元的軍事採購特別預算，「裡面有一定程度的比例跟對美軍購沒有關係」，AIT回覆媒體詢問時表示，「美國堅定支持台灣在加強自我防衛能力和嚇阻所做的努力。」

不過，民進黨立委王定宇說，美國肯定台灣編列8年期1.25兆元國防特別預算，AIT罕見打臉特定政治人物，「這些人利用AIT不會評論個別政治人物的習慣，想要操作美國背書黃國昌和白營的說法，現在被美國政府正式打臉」，戳破黃國昌等人毫無政治誠信，是否還有後續值得觀察。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，針對AIT相關說法，黃國昌受訪時表示，他本人對此不會感到驚訝，「如果編列2兆、3兆元預算，相信他們也會表達歡迎」，因為符合美國政策與利益，站在該國政府角度無可厚非。

黃國昌也說，自己是中華民國立法委員，不是美國國會議員，該做的事情就是反應中華民國國民心聲、捍衛中華民國利益，捍衛全體台灣人民利益，至於王定宇的角色認知是否有些錯亂，相信台灣社會應該自有公評。