直擊神祕透天厝！國防採購爆爭議 馬文君揭菸酒五金批發商改賣子彈
國防部近期採購案頻引爭議，藍委馬文君昨質疑，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻向外採購，中間每顆價差4元，標案居然是由位於台中北屯區主要批發菸酒、食品及五金零售、沒有軍工背景的台灣禾亞國際公司得標。記者實地走訪禾亞國際登記地址為一棟透天厝。詢問是否為禾亞國際？屋內人員透過對講機回應，「不清楚這件事，還要再了解」。
附近居民表示，此區附近多為透天厝住家，有可能公司登記在此，但由於平時沒有互動，僅有看到有類似辦公人員出來拿信，不了解內部的情況。
馬文君揭露，該案由「台灣禾亞國際有限公司得標」，該公司民國109年成立、先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言