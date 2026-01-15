直擊神祕透天厝！國防採購爆爭議 馬文君揭菸酒五金批發商改賣子彈

快訊

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
禾亞國際登記地址為台中市北屯區一棟透天厝，門口鐵捲門拉下、大門深鎖。記者趙容萱／攝影
國防部近期採購案頻引爭議，藍委馬文君昨質疑，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻向外採購，中間每顆價差4元，標案居然是由位於台中北屯區主要批發菸酒、食品及五金零售、沒有軍工背景的台灣禾亞國際公司得標。記者實地走訪禾亞國際登記地址為一棟透天厝。詢問是否為禾亞國際？屋內人員透過對講機回應，「不清楚這件事，還要再了解」。

附近居民表示，此區附近多為透天厝住家，有可能公司登記在此，但由於平時沒有互動，僅有看到有類似辦公人員出來拿信，不了解內部的情況。

馬文君揭露，該案由「台灣禾亞國際有限公司得標」，該公司民國109年成立、先前主要從事菸酒、食品及五金零售批發，且根據經濟部商工登記網、台灣公司網等網站查詢，禾亞至今未投標過任何政府標案，但卻在去年6月，變更營業項目，增加槍砲彈藥輸出入、槍枝保養業，也很湊巧不到半年時間，就投標軍備局這件子彈採購案，拿下9公厘手槍彈、4550萬元的標案。

禾亞國際登記地址為台中市北屯區一棟透天厝，門口鐵捲門拉下、大門深鎖。記者趙容萱／攝影
