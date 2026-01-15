直擊神祕透天厝！國防採購爆爭議 馬文君揭菸酒五金批發商改賣子彈

國防部近期採購案頻引爭議，藍委馬文君昨質疑，國軍明明有能力及產能生產步槍鋼心彈，卻向外採購，中間每顆價差4元，標案居然是由位於台中北屯區主要批發菸酒、食品及五金零售、沒有軍工背景的台灣禾亞國際公司得標。記者實地走訪禾亞國際登記地址為一棟透天厝。詢問是否為禾亞國際？屋內人員透過對講機回應，「不清楚這件事，還要再了解」。

附近居民表示，此區附近多為透天厝住家，有可能公司登記在此，但由於平時沒有互動，僅有看到有類似辦公人員出來拿信，不了解內部的情況。